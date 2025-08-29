Adjust、「Facebook Web」ソリューションを活用しYOUTRUSTのiOSアプリ広告の計測・最適化課題を解決　CPA1/2以下削減・継続率上昇を実現

adjust株式会社

モバイルアプリの計測・分析ツールを提供するAdjust(https://www.adjust.com/)（本社：独・ベルリン、CEO：アンドレイ・カザコフ、日本ゼネラルマネージャー：佐々直紀）は、この度、日本発のキャリアSNS「YOUTRUST（ユートラスト）」を運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩崎 由夏）が「Facebook Web」を導入し、課題解決を行った事例(https://www.adjust.com/ja/resources/case-studies/youtrust?utm_source=PR&utm_medium=release-ja&utm_campaign=JA_YOUTRUST_CASE_2025_PR-AAA-)を発表しました。

背景と課題

YOUTRUSTは、日本で働くすべての人に新しいキャリアの可能性を提供するキャリアSNSを運営しています。副業・転職意欲の共有、仕事仲間とのつながり、コミュニティ参加などを通じ、ネットワーク型のプラットフォームとして成長してきました。一方、同社はWeb広告のCPA高騰が課題となっており、特にiOSにおいてはATT（App Tracking Transparency）の影響によるコンバージョン欠損や機械学習の不安定化が顕著でした。これにより、アプリ広告運用における計測制度の低下が大きな制約となっていました。

ソリューション

この課題を解決するため、YOUTRUSTはオプト社からの提案を受け、MetaのWeb広告からアプリへシームレスに誘導できる「Facebook Web」ソリューションを採用しました。Adjustは、このソリューションを通じてMetaのAdvantage+ セールスキャンペーンを活用し、予算配分・ターゲティング・広告配置を自動最適化しました。さらに、コンバージョンAPI（CAPI）を導入することで、Webパラメータをサーバー経由で正確にトラッキングし、高精度データに基づいた機械学習を実現しました。これにより、外部有料ツールを利用せず、迅速かつ簡易的にCAPIを実装し、iOSにおけるコンバージョン計測と広告成果の最適化が実現しました。

この取り組みにより、従来のアプリ広告と比較して配信量は6倍以上に拡大し、インストール後のコンバージョン率（CVR）は2倍以上に向上しました。また、KPIとして設定していたアプリイベント地点のCPAは1/2以下削減に成功しました。さらに、MetaのFacebook Webキャンペーンに予算を集中させた結果、2025年6月時点でペイド広告全体の継続率は従来比で約10％上昇しました。これらの成果は、iOSにおける計測・最適化の課題を解消しながら、効率的な広告運用を実現したことを示しています。

株式会社YOUTRUST マーケティング部 Digital unitリーダー 大島 渉氏

AdjustのFacebook Webソリューションは、当社が直面していたiOS計測・最適化課題の解決に大きな一歩となりました。今後もAdjust、Meta、オプト社と連携し、より効果的なアプリ広告運用を推進していきます。



株式会社オプト アドパフォーマンスコンサルティング2部 兼 TikTokパフォーマンス室 鶴見 眞子氏

Adjust社が提供しているFacebook Webのソリューションは、App広告におけるiOSの計測課題の解決に大きく貢献しうるものと考えています。今回のYOUTRUST社との取り組みが、同様の課題を抱える企業の参考になれば幸いです。

Meta APAC HQ アカウントマネージャー ヤン ジンウ氏

Advantage+の仕組みをアプリキャンペーンにも導入し、正確な計測と成果改善を実現しています。今後も外部パートナーと協力し、アプリ広告の成果最大化を支援していきます。

adjust株式会社 Senior Enterprise Customer Success Manager 山根 竜二

このたびのYOUTRUST様との取り組みは、iOSアプリ広告における計測と最適化の精度向上において非常に意義深い事例です。Facebook WebソリューションとMeta Advantage+ セールスキャンペーンを組み合わせることで、計測環境の改善と成果最大化の両立が可能であることを実証できました。Adjustは今後も、クライアント様のマーケティング効果を最大化するためのソリューション提供に尽力してまいります。



Adjustについて

Adjust(https://www.adjust.com/)は、デジタル広告やコネクテッドテレビ（CTV）、地上波テレビやQRコードまで、様々なキャンペーンのアプリインストール効果を計測し、その分析環境を提供することで、アプリの成長を目指す世界中のマーケターから信頼を得ています。急成長中のテック企業から、初めてアプリを立ち上げる実店舗を運営する企業まで、アプリマーケティングのあらゆるステージで顧客と連携しています。Adjustが提供する強力な計測・分析ソリューションから得られる可視性とインサイトが、マーケターがより優れた成果を達成できるようサポートします。

Adjustは、AppLovin（Nasdaq：APP）のグループ会社で、本社所在地はドイツのベルリンです。

YOUTRUSTについて

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービスを提供しています。カンパニーページでの会社紹介、募集の掲載、タレントへのスカウト送信、採用広報のコンテンツ企画など、最適なコミュニケーションで採用成果の最大化を目指して伴走します。



