¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¹/£¶¡ÊÅÚ¡Ë¡ÛÊ¡²¬¸©¤Ç¡ÖËÌ³¤Æ»¤¤¤·¤«¤êÃÏ°è¡×¤Î£Ð£Ò¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ» °Ü½»¡¦¸òÎ®¥Õ¥§¥¢2025 in Ê¡²¬¡ÊÀÐ¼í¿¶¶½¶É¥Öー¥¹PR¥Á¥é¥·¡Ë
ËÌ³¤Æ» °Ü½»¡¦¸òÎ®¥Õ¥§¥¢2024 in ¡¡Ê¡²¬
ËÌ³¤Æ» °Ü½»¡¦¸òÎ®¥Õ¥§¥¢2025 in Ê¡²¬¡ÊÀÐ¼í¿¶¶½¶É¥Öー¥¹PR¥Á¥é¥·¡Ë
ËÌ³¤Æ» °Ü½»¡¦¸òÎ®¥Õ¥§¥¢2024 in ¡¡Ê¡²¬
¡¦Æü»þ¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:30～17:00
¡¦¾ì½ê¡¡ÇîÂ¿¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë £¹³¬
¡¡¡¡¡¡¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹2-1¡Ë
¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê»öÁ°Íè¾ìÅÐÏ¿¡Ë
¡¦ÆâÍÆ
¡¡ÀÐ¼í¿¶¶½¶É¥Öー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤·¤«¤êÃÏ°è¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤¬ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡°Ü½»ÁêÃÌ¤Î¼õÉÕ¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏPR¤ä¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±çÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍËÌ³¤Æ»°Ü½»¸òÎ®Â¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¡²¬²ñ¾ì | ËÌ³¤Æ»°Ü½»¡¦¸òÎ®¥Õ¥§¥¢ 2025(https://needyou.jp/ijukoryu2025/fko/?upd=250818)¡Ë
¡û¤ªÌä¹ç¤»Àè¡û
ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í¿¶¶½¶ÉÃÏ°èÁÏÀ¸ÉôÃÏ°èÀ¯ºö²Ý
TEL¡¡011-204-5814