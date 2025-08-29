サブリナ・カーペンター、7枚目のアルバム『Man’s Best Friend』生産限定盤LP／直輸入盤仕様　8月29日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、サブリナ・カーペンターのニュー・アルバム『Man’s Best Friend（マンズ・ベスト・フレンド）』の生産限定盤LP／直輸入盤仕様を8月29日（金）に発売します。

グラミー賞受賞アーティストであるサブリナ・カーペンター。今作は、全米や全英を筆頭に世界各地のチャートで首位を獲得した2024年8月リリースの前作『ショート・アンド・スウィート』に続く通算7作目のアルバムです。前作はこれまでに全世界で1,000万枚以上を売り上げているほか、前作からリリースされた「Espresso」（22億回再生）、「Please Please Please」（14億回再生）、「Taste」（10億回再生）という3曲のシングルはすべてSpotifyにおいて10億回以上再生されています。

本商品は日本限定の帯付きアナログレコードです。サブリナの持ち前のウィットに富んだ歌詞が全面に散りばめられており、中毒性のあるポップなメロディーと、クレヴァーで大胆なソングライティングが融合した作品に仕上がりました。全12曲が収録されており、アルバムからのリード・シングル「Manchild」は、Billboardによる全米シングル・チャート（HOT100）と全英シングル・チャートのそれぞれで1位デビューを記録しました。サブリナにとって全米シングル・チャートで首位を獲得したのは『ショート・アンド・スウィート』からのシングル「Please Please Please」で1位を獲得して以来2曲目、デビュー週で首位を飾ったのは今回が初となります。今作でサブリナは、以前からのコラボレーターであるエイミー・アレンやジャック・アントノフ、ジョン・ライアンらと共同でソングライティングを手掛けたほか、ジャックとジョンとは共同でプロデュースも行なっています。

先着購入特典として、UNIVERSAL MUSIC STOREで購入するとクリアファイルが、TOWER RECORDS全店（タワーレコードオンライン含む/一部店舗除く）ではフォトカード、Amazonではメガジャケが付属します。

リリースを記念して、日本では9月4日（木）までの期間限定で渋谷/新宿エリアを含む首都圏の47スクリーンにて広告配信を行います。一部の音出しが可能なスクリーンではシングル「Manchild」の音源とともに放映されるほか、「Manchild」のミュージック・ビデオも放映されます。

Sabrina Carpenter - Manchild (Official Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=aSugSGCC12I ]

Sabrina Carpenter - Tears (Official Video)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=V9vuCByb6js ]

サブリナ・カーペンター『マンズ・ベスト・フレンド（生産限定盤LP／直輸入盤仕様）』

2025年8月29日（金）発売

品番：UIJS-7007

価格：6,400円＋税

日本語帯付き

▽トラックリスト

1. Manchild | マンチャイルド

2. Tears | ティアーズ

3. My Man on Willpower | マイ・マン・オン・ウィルパワー

4. Sugar Talking | シュガー・トーキング

5. We Almost Broke Up Again Last Night | ウィ・オールモスト・ブローク・アップ・アゲイン・ラスト・ナイト

6. Nobody’s Son | ノーバディーズ・サン

7. Never Getting Laid | ネヴァー・ゲッティング・レイド

8. When Did You Get Hot? | ホエン・ディド・ユー・ゲット・ホット？

9. Go Go Juice | ゴー・ゴー・ジュース

10. Don’t Worry I’ll Make You Worry | ドント・ウォーリー・アイル・メイク・ユー・ウォーリー

11. House Tour | ハウス・ツアー

12. Goodbye | グッバイ

【特典内容】

■UNIVERSAL MUSIC STORE

クリアファイル（サイズ：A4）

＜対象商品＞

2025/8/29（金）発売 サブリナ・カーペンター

UIJS-7007『マンズ・ベスト・フレンド（生産限定盤LP / 直輸入盤仕様）』

783-7097『Man's Best Friend【輸入盤】【1CD】』

783-1661『Man's Best Friend【輸入盤】【1LP】【カラー盤】』

783-3818『Man's Best Friend Alt Cover Vinyl【輸入盤】【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】【1LP】【カラー盤】』

783-3843『Man's Best Friend【輸入盤】【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】【1LP】【ピクチャー盤】』

783-9868『Man's Best Friend【輸入盤】【カセットテープ】』

783-9869『Man's Best Friend Alt Cover Cassette【輸入盤】【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】』

■TOWER RECORDS全店（タワーレコードオンライン含む/一部店舗除く）

フォトカード（サイズ：5.5×8.5cm）

＜対象商品＞

2025/8/29（金）発売 サブリナ・カーペンター

UIJS-7007『マンズ・ベスト・フレンド（生産限定盤LP / 直輸入盤仕様）』

783-7097『Man's Best Friend【輸入盤】【1CD】』

783-1661『Man's Best Friend【輸入盤】【1LP】【カラー盤】』

783-5843 『Man's Best Friend (Exclusive)＜タワーレコード限定LP/Glossy White Vinyl＞』

786-556 『Man's Best Friend (Exclusive)＜タワーレコード限定CD＞』

■Amazon.co.jp

メガジャケ（サイズ：24×24cm）

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。

＜対象商品＞

2025/8/29（金）発売 サブリナ・カーペンター

UIJS-7007『マンズ・ベスト・フレンド（生産限定盤LP / 直輸入盤仕様）』

サブリナ・カーペンター『マンズ・ベスト・フレンド』

Sabrina Carpenter / Man’s Best Friend

https://umj.lnk.to/SC_MBF

47スクリーンでの広告配信詳細

https://www.universal-music.co.jp/sabrina-carpenter/news/2025-08-29/

【アーティストプロフィール】

◼️サブリナ・カーペンター

2度のグラミー賞受賞者であるサブリナ・カーペンターは、歌手、ソングライター、女優、そしてファッション・アイコンとして、何百万人もの観客を魅了してきた。音楽活動においては、スタジオでもステージでも次々とアンセムを送り出し、複数のゴールドおよびマルチ・プラチナ認定を獲得しながら、世界中で公演をソールドアウトさせてきた。そして映像の世界でも、テレビ作品や映画で主演を務め、熱狂的なファンを生み出している。

アイランド・レコードと契約して、5作目のスタジオ・アルバム『イーメイルズ・アイ・キャント・センド』を2022年にリリースすると、同作はゴールド認定を受け、米Rolling Stoneや米Billboardを含む多くのメディアで「2022年のベスト・アルバム」リストに選出。同作からのシングル「Feather」はトップ40ラジオ・チャートで1位を獲得して、これはサブリナにとって同チャートでの初めての1位獲得となった。同作を引っ提げたワールド・ツアーは来日公演を含めてソールド・アウトし、その後、テイラー・スウィフトの『THE ERAS TOUR』の中南米／オーストラリア／シンガポールの公演でサポート・アクトを務めた。

2024年4月にコーチェラ・フェスティバルへの初出演に先立ってリリースしたシングル「Espresso」は、瞬く間にチャートを駆け上がり、イギリスやオーストラリアのシングル・チャートで1位を獲得したほか、全米でもトップ5にランクイン。Spotifyのグローバル・チャートでも1位を獲得して、リリースから1ヶ月で2億回以上のストリーミング再生を記録した。また、同年6月にリリースしたセカンド・シングル「Please Please Please」もチャートで好成績を収め、Spotifyのグローバルと全米チャートで1位、Apple Musicのシングル・チャートでも1位を記録し、米Billboardの全米シングル・チャートでも自身初となる1位を獲得した。同年8月にはこれら2曲も収録した6作目のスタジオ・アルバム『ショート・アンド・スウィート』をリリース。同作は全米アルバム・チャートで首位を獲得すると、2024年において3番目に高い初週成績を記録したアルバムとなったほか、同年に初週から3週連続で首位をキープした2枚のアルバムのうちの1枚となった。同作はサブリナに初となるグラミー賞ノミネーションをもたらすこととなり、第67回グラミー賞で主要全4部門を含む6部門にノミネートされ、最優秀ポップ・パフォーマンス（ソロ）（「Espresso」）と最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム（『ショート・アンド・スウィート』）の 2部門を受賞。待望のグラミー賞初受賞を果たして、名実ともに2024年を代表するアーティストに。さらに、ファッションやビューティー業界でも注目を集めるなど、多彩な才能で世代を代表するポップ・アイコンとしての地位を確固たるものにしようとしている。

【サブリナ・カーペンター関連リンク】

日本公式HP：https://www.universal-music.co.jp/sabrina-carpenter/

日本公式X：https://twitter.com/SabrinaAnnJP

海外公式HP：https://www.sabrinacarpenter.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sabrinacarpenter

TikTok：https://www.tiktok.com/@sabrinacarpenter

X：https://twitter.com/SabrinaAnnLynn

YouTube：https://www.youtube.com/@sabrinacarpenter