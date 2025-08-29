【ホテルニューグランド】光の演出「Aqua Bloom（アクアブルーム）」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2025年8月30日（土）より、横浜市認定歴史的建造物である本館中庭にて、“癒しの空間を光で魅せる”をコンセプトにした光の演出「アクアブルーム」を開始します。

ホテルニューグランド 光の演出「Aqua Bloom」

中央に噴水のあるヨーロッパ調の庭園に煌めくイルミネーションとともに、ブルーとホワイトの照明が緩やかな波のように揺らぐ光の演出をご覧いただけます。

光の演出 【アクアブルーム】

開催場所 本館中庭

点灯時間 毎日 19：00 ／ 19：30 ／ 20：00

計3回（各回約 3 分間点灯）

ホテルニューグランド 光の演出「Aqua Bloom」ホテルニューグランド 本館中庭

点灯時間 17：00～23：59

ヨーロッパの街角に佇む邸宅の中庭に迷い込んだような、クラシカルな雰囲気のパティオは、イタリアから取り寄せた噴水を中央に配した、異国情緒漂う憩いの空間です。夜にはライトアップした中庭をご覧いただけます。

ホテルニューグランド

ホテルニューグランド 本館中庭イルミネーション

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



