【ロンハーマン】ダブル アール エルのロゴをネイビーに変更した、ロンハーマンだけのスペシャルなマーケットトートを発売

株式会社リトルリーグ

Double RL (ダブル アール エル)は、高潔さ、個性、着古したアイテムの持つ魅力に着目し、オーセンティックなアメリカン・スピリットを体現しています。 1993年にデビューし、デニムを中心に展開するダブル アール エルは、リングスパンコットンや伝統的な染色技術、職人技による手仕上げなど、歴史を感じさせるディテールや最高品質のワークマンシップにこだわり、他には見られない、耐久性の高いアイテムを生み出しています。

このたび9月6日(土)より、ロンハーマン各店およびRHC ロンハーマンならびにオンラインストアにて、Double RL for Ron Hermanとして特別な仕様のアイテムを発売いたします。

Double RL for Ron Herman Market Tote Price:\33,000

コットン100％の生地に本格的なウォッシュ加工を施し、ヴィンテージフィーリングを実現している定番のマーケットトートをベースに、ロンハーマンがダブル アール エルに別注した限定アイテム。スクリーンプリントのダブル アール エルのロゴとスターを、インラインにはないロンハーマンのコーポレートカラーであるネイビーに変更したスペシャルな仕様となっており、別注を象徴するスぺシャルハングタグが付きます。

レザーのトップハンドル2本とウェブコットンのショルダーストラップがついた2way使用で、スタイルに合わせた持ち方をお楽しみいただけます。

■Market Tote

Size : W 41cm x L 38cm x D 3cm

Price:\33,000

発売店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、京都店、仙台店 / RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店、オンラインストア

発売日：9月6日(土) ※オンラインストアは同日正午より発売

