国を守る自衛官の筋肉美を支援「自衛隊プレミアムボディ2025」にVALXが協賛

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2025年8月10日(日)に横浜ランドマークホールで開催された「自衛隊プレミアムボディ2025」に協賛し、商品を提供いたしました。

「自衛隊プレミアムボディ」は、自衛官が日々の厳しい任務と鍛錬によって築き上げた体を競う、注目度の高いコンテストです。

そこで披露される身体は、まさに“国を守る力”を象徴するものと言えます。

当社は、アスリートやフィットネス愛好者はもちろん、日々の任務に従事する自衛官のように“体を資本とするすべての人”に寄り添いたい、という想いから、商品を協賛いたしました。

今大会に出場した自衛官の中には、日頃からVALX商品を愛用してくださっている選手も多数出場し、大会は大いに盛り上がりました。

VALXはこれからも、国を背負い、身体と使命に向き合い続ける自衛官の挑戦を全力でサポートしていきます。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数76万人を超え、SNS総登録者数は151万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/