DELE、「東京ゲームショウ2025」に初出展！ プロも使用するレーシングシミュレーターの展示や試遊体験も

DELE株式会社

日本最大級のレーシングシミュレーター機器専門ストアとして、高品質で手ごろな価格の周辺機器を提供しているDELE株式会社（所在地：東京都荒川区、代表責任者：多加 達代、以下DELE）は、2025年9月25日（木）～28日（日）の4日間、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に初出展します。

■出展概要

DELEは「東京ゲームショウ2025」に初出展いたします。DELEのブースでは、Simagic・Simucube・TrakRacer・Pimaxなどのブランドと共にプロレーサーも使用する10台のレーシングシミュレーターでドリフト、GT、フォーミュラまで幅広いカテゴリーを気軽に楽しめます。レーシングシミュレーターを実際に体験できる機会は今回が初めてになりますので、体験していただけますと幸いです。

さらにタイムアタックチャレンジや豪華賞品、プロドライバートーク、レースクイーンモデルの登場など、来場者に親しみやすくワクワクできる特別な体験をお届けします。

■ブース概要

・出展場所：幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1） 9ホール ゲーミングハードウェアコーナー

■展示商品

シミュレーター10台

・Simucube GT/Formula シミュレーター：5台 うち3台はモーションシステム搭載（可動式）

・Simagic GT/Formula/Drift対応シミュレーター：3台

・TrakRacer TRX 世界限定モデル：1台

・TrakRacer 未公開新フレーム：1台

ディスプレイ環境

・Alterzone製 トリプルスクリーン：6台

・Alterzone製 ウルトラワイドモニター＋PIMAX VRヘッドセット：4台

PC環境

全シミュレーターに搭載するPCは、DELEによるBTO（Build to Order）サービスで組み立てた高性能ゲーミングPCを使用。来場者は実際のプレイ体験を通じて、DELEのPC構築サービスの品質を体感できます。

販売価格

標準モデル：702,100円～1,213,000円（税込）（PCモニター込み）

モーションシステム搭載モデル：2,435,640円（税込）（PCモニター込み）

■東京ゲームショウ2025 開催概要

名称：東京ゲームショウ2025(TOKYO GAME SHOW 2025)

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

会期：2025年9月25日(木) ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月26日(金) ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月27日(土) 一般公開日 9:30~17:00

2025年9月28日(日) 一般公開日 9:30~16:30

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場：幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11 / 国際会議場 / イベントホール

来場予定者数：25万人

公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp

公式X：https://x.com/tokyo_game_show

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_game_show/

公式Face Book：https://www.facebook.com/tokyogameshow/?locale=ja_JP

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokyogameshow.official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@tokyogameshow

公式Twitch：https://www.twitch.tv/tokyogameshow1

■DELEとは

DELEでは、レースゲーム用コックピットやハンドルコントローラー（ハンコン）を中心に、ステアリングホイール、フライトスティック、およびPC、家庭用ゲーム機（PlayStation、Xbox）用のアクセサリー等、あらゆるゲーム周辺機器を販売しています。シミュレーター購入時に、最大24回までの分割払い金利手数料を弊社が全額負担いたします。お客様は追加の金利負担なく、月々定額で本格的なシミュレーターをご利用いただけます。

公式サイト：https://dele.io/