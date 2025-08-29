DELE、「東京ゲームショウ2025」に初出展！ プロも使用するレーシングシミュレーターの展示や試遊体験も
日本最大級のレーシングシミュレーター機器専門ストアとして、高品質で手ごろな価格の周辺機器を提供しているDELE株式会社（所在地：東京都荒川区、代表責任者：多加 達代、以下DELE）は、2025年9月25日（木）～28日（日）の4日間、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に初出展します。
■出展概要
DELEは「東京ゲームショウ2025」に初出展いたします。DELEのブースでは、Simagic・Simucube・TrakRacer・Pimaxなどのブランドと共にプロレーサーも使用する10台のレーシングシミュレーターでドリフト、GT、フォーミュラまで幅広いカテゴリーを気軽に楽しめます。レーシングシミュレーターを実際に体験できる機会は今回が初めてになりますので、体験していただけますと幸いです。
さらにタイムアタックチャレンジや豪華賞品、プロドライバートーク、レースクイーンモデルの登場など、来場者に親しみやすくワクワクできる特別な体験をお届けします。
■ブース概要
・出展場所：幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1） 9ホール ゲーミングハードウェアコーナー
■展示商品
シミュレーター10台
・Simucube GT/Formula シミュレーター：5台 うち3台はモーションシステム搭載（可動式）
・Simagic GT/Formula/Drift対応シミュレーター：3台
・TrakRacer TRX 世界限定モデル：1台
・TrakRacer 未公開新フレーム：1台
ディスプレイ環境
・Alterzone製 トリプルスクリーン：6台
・Alterzone製 ウルトラワイドモニター＋PIMAX VRヘッドセット：4台
PC環境
全シミュレーターに搭載するPCは、DELEによるBTO（Build to Order）サービスで組み立てた高性能ゲーミングPCを使用。来場者は実際のプレイ体験を通じて、DELEのPC構築サービスの品質を体感できます。
販売価格
標準モデル：702,100円～1,213,000円（税込）（PCモニター込み）
モーションシステム搭載モデル：2,435,640円（税込）（PCモニター込み）
■東京ゲームショウ2025 開催概要
名称：東京ゲームショウ2025(TOKYO GAME SHOW 2025)
主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
会期：2025年9月25日(木) ビジネスデイ 10:00~17:00
2025年9月26日(金) ビジネスデイ 10:00~17:00
2025年9月27日(土) 一般公開日 9:30~17:00
2025年9月28日(日) 一般公開日 9:30~16:30
※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。
※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。
会場：幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11 / 国際会議場 / イベントホール
来場予定者数：25万人
公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp
公式X：https://x.com/tokyo_game_show
公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_game_show/
公式Face Book：https://www.facebook.com/tokyogameshow/?locale=ja_JP
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokyogameshow.official
公式YouTube：https://www.youtube.com/@tokyogameshow
公式Twitch：https://www.twitch.tv/tokyogameshow1
■DELEとは
DELEでは、レースゲーム用コックピットやハンドルコントローラー（ハンコン）を中心に、ステアリングホイール、フライトスティック、およびPC、家庭用ゲーム機（PlayStation、Xbox）用のアクセサリー等、あらゆるゲーム周辺機器を販売しています。シミュレーター購入時に、最大24回までの分割払い金利手数料を弊社が全額負担いたします。お客様は追加の金利負担なく、月々定額で本格的なシミュレーターをご利用いただけます。
公式サイト：https://dele.io/