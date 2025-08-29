グラビス株式会社

ITコンサルティングのグラビス・アーキテクツ株式会社（代表取締役：古見彰里 本社：東京都中央区、北海道札幌市）は2025年8月29日、業容拡大に伴い、株式会社北海道銀行を引受先とする「道銀SDGs私募債」1億円を発行したことをお知らせいたします。

当社は社会問題をコンサルティング手法で解決していくことを志しています。

新しい「公共」のかたちが求められる中で、自律的に成長する社会づくりに向けて、引き続き、積極的な人材育成や投資を行っていきます。

■道銀SDGs私募債の概要

銘柄 グラビス・アーキテクツ株式会社 第6回無担保社債

（北海道銀行保証付）

発行額 1億円

発行 2025年8月29日

期間 3年

資金使途 事業資金

寄付先 こどもの未来応援国民運動「こどもの未来応援基金」

▼北海道銀行プレスリリース

グラビス・アーキテクツ様 第6回無担保社債発行のお知らせ(https://www.hokkaidobank.co.jp/business/finance/shibosai/uploads/072be1cd8936d8df97dbd49f21d33aa5.pdf)

グラビス・アーキテクツ株式会社

営業開始 2010年12月1日

代表者 古見 彰里

札幌本社 〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西4丁目1番地

東京本社 〒100-6020 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング

大阪事務所 〒530-0001 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号

福岡事務所 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1丁目20番2号

ホームページ：http://www.glavisarchitects.com/

公共領域での政策提言や行政組織でのIT利活用による生産性向上支援を通じて、さまざまな社会問題を解決する企業です。

行政機関(中央省庁、独立行政法人、地方公共団体等)や公益性の高い民間企業に対して、IT利活用による生産性向上のコンサルティング（最適化計画策定、業務調査、要件定義、調達支援、工程管理等）、および、公共領域における政策提言等を行っています。