正和工業がプロボディボーダー西村優花選手とスポンサー契約を締結

法人を中心に総合リノベーションを手がける正和工業株式会社(本社：埼玉県春日部市、代表取締役社長：横田生樹、以下「当社」)は、2025年8月よりプロボディボーダーの西村優花選手とスポンサー契約を締結いたしました。最前線で挑み続けるトップアスリートを支援することで、社員をはじめ、社会に挑戦の価値を伝えていきたいと考えております。

■笑顔のトッププロボーダー西村優花選手をスポンサーとして支援

当社はサステナブル経営に取り組む中で、地球環境への貢献へとつながる活動を進めております。西村優花選手は16歳でプロデビューし、国内で2度のグランドチャンピオンを獲得。現在は国内だけでなくIBCワールドツアーにも挑み続けるトップアスリートです。さらに、競技だけでなく、海のごみ問題や「キャリアをあきらめるアスリートをゼロに」を掲げ、アスリートのセカンドキャリア問題なども視野に活動しており、当社の考える「未来の笑顔」につながる取り組みを進める姿勢などに強く共感しました。世界の最前線で挑戦し続ける姿勢と笑顔で波に挑む姿を応援すべく、このたびスポンサー契約を締結いたしました。

■西村優花選手プロフィール

プロボディボーダー。9歳でボディボードを始め、16歳(当時の史上最年少)でプロとなり、転向後の2004年度にグランドチャンピオンに輝く。現在は、千葉県一宮町を拠点にトレーニングを重ねつつ、世界への挑戦を続けている。

西村優花選手公式Instagramはコチラ(https://www.instagram.com/yuka.bb31/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71378/table/27_1_7f93cbf8c8816cc47ec6d742e77893ca.jpg?v=202508300426 ]

■西村優花選手からのコメント

このたび、正和工業株式会社様にスポンサーとしてサポートしていただけることになり本当に嬉しく思います。競技活動に加えて、環境問題やアスリートのセカンドキャリア問題への取り組みにも共感していただけたことがとても心強いです。正和工業様が大切にしている「未来の笑顔」という言葉を、私自身の挑戦を通じて体現することで、笑顔や勇気につながるよう全力で取り組みます！

■正和工業について

設備・建築・電気など複合的な工事を自社で一貫対応し、法人建物に特化した総合リノベーション企業です。創業から63年を迎え、「社会を笑顔で満たす」という経営理念の実現へ向け、今後も多様なステークホルダーの笑顔を創り出す施策の推進を図ってまいります。

【未来の笑顔研究所(正和工業×クレヨンしんちゃん 特設サイト)】

■□法人リノベーションで新時代を切り開く「未来の笑顔研究所」□■

URL：https://www.showa-kougyo.co.jp/lp/miraiken/