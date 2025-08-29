「SY32 by SWEET YEARS GOLF」 松坂屋名古屋スペシャルイベント開催

株式会社サニーデイワークス

2025年9月7日（日）、松坂屋名古屋北館GENTA 3F SY32 GOLF売場にてスペシャルイベントを開催いたします。



本イベントでは、人気YouTubeチャンネル「ドヤ顔GOLFチャンネル」で活躍中の崔貴憲プロをお迎えし、当日税込22,000円以上ご購入いただいたお客様【先着5名様限定】に向けたワンポイントレッスンを実施いたします。





さらに今回は特別ゲストとして、同チャンネルで人気を博す ねこさん（JNA【社会人競技ゴルファー達の闘い】） と、小川翼プロ（ばっさんゴルフTV） の参加も決定いたしました。

★ドヤ顔チャンネル https://www.youtube.com/@doya



■ 開催概要

開催日：2025年9月7日（日）13:00～18:00

会場：SY32 by SWEET YEARS GOLF "MATSUZAKAYA NAGOYA"

（〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1 松坂屋名古屋店 北館〈GENTA〉3階）

店舗TEL：052-265-1088

■ ワンポイントレッスン スケジュール

1. 13:30～14:00

2. 14:30～15:00

3. 15:30～16:00

4. 16:30～17:00

5. 17:30～18:00

■ ご参加条件・注意事項

・ 9月7日（日）当日10:00より、店舗にてSY32商品を税込22,000円以上お買い上げのお客様を対象に【先着5名様】へレッスン引換券をお渡しいたします。

・ レッスン時間枠は、ご購入順にてご希望を承ります（枠が埋まり次第終了）。

・ レッスン時間はお一人様約20分を予定しておりますが、前後する可能性がございます。

・ レッスン中は出演メンバーが一時的に店舗不在となります。

・ イベント中、店舗および試打室にて「ドヤ顔GOLFチャンネル」の撮影が入ります。撮影へのご協力をお願いいたします。

・ レッスン時間外は、出演メンバーが店舗におりますのでお気軽にお立ち寄りください。携帯での写真撮影も可能です。

「ドヤ顔GOLFチャンネル」の崔貴憲プロ プロフィール

学生時代までサッカー部に所属、ゴルフは22歳から始められました。その後、23歳の時に半年間のオーストラリアゴルフ留学を経験。帰国後も精力的にゴルフに取り組み、ゴルフ場でのキャディー業務などをしながらPGAツアープロを目指されましたが、27歳にてPGAツアープロを断念。

その後、違う視点からゴルフと向き合うことを決断、初心者から中級、上級者、老若男女を問わずゴルフが上手くなりたい人を指導していくためPGAティーチングプロを取得するための勉強、練習を始められ、33歳にてB級ライセンスを取得されました。

現在ではラウンドレッスン、練習場でのレッスンを行う傍ら、ゴルフ系YouTube番組「ドヤ顔チャンネル」を配信、その他インスタなどでも数万人のフォロワーを抱える人気ティーチングプロとして活動されています。

ねこさん（JNA【社会人競技ゴルファー達の闘い】） プロフィール

JNA【社会人競技ゴルファーの戦い】

社会人アマチュアによる真剣勝負「JNA競技ゴルフ」を主催。トップアマやプロも参戦するハイレベルな戦いを、密着・記録・公開！トップチーム「TEAM CATS」を中心に、プロとの激闘、トレーニング風景、クラブチューニングの裏側まで--本気でゴルフに向き合うすべての人へ贈る、競技ゴルフ専門チャンネルを運営

TEAM CATS

社会人競技ゴルファーのリアルな挑戦を描くゴルフ系メディアブランドです。日々のセッティングや練習、試合の裏側を共有し、競技を“スポーツドラマ”として表現。小川翼vsハリボーやTEAM UCとの団体戦など、感動と緊張感ある対決を映像美でお届けしています。

⚫運動神経の悪い私でもハンデ0になれた方法⚫元クラチャン4連覇⚫JNA競技委員長●22'日本ミッドアマ出場TEAM UC 所属

■小川翼プロ（ばっさんゴルフTV） プロフィール

PGAティーチングプロ 小川 翼

ゴルフ暦16年、コーチ暦12年

八王子ゴルフの統括責任者として初心者から競技ゴルファーの方まで幅広くレッスンを行っています。一人でも多くの方にゴルフの楽しさを知ってもらいたいです。粋！！

【ゴルフ歴】

7歳からサッカーを始め、横浜マリノス、ヴェルディ川崎のジュニアユースを経て、前橋育英高等学校で全国高校サッカー選手権ベスト4。全国大学サッカーベスト8。ゴルフは24歳の時、初ラウンドで89で回って以来、その魅力にとりつかれプロの道へ。ティーチングプロとして、延べ2000名を越える方へレッスンを行っています！

SY32 by SWEET YEARS GOLFについて

SY32 by SWEET YEARS GOLFはクリスチャン・ビエリ、パオロ・マルディーニによるイタリアンカジュアルスポーツブランド「SWEET YEARS」のラグジュアリーゴルフライン。オーソドックスなデザインの中に素材や着心地を追求し " LEAD YOU GOLF " をコンセプトにSYフィルターを通したオリジナリティ溢れるオーセンティックなゴルフスタイルを追求しています。

＜オフィシャルECサイト＞

https://sy32.golf/

＜オフィシャルインスタグラム＞

https://www.instagram.com/sy32golf_official/

■FLAGSHIP STORE（旗艦店）

・SY32 by SWEET YEARS GOLF 表参道店

OPEN 11:00 - 20:00

ADRESS 東京都渋谷区神宮前4-12-10

表参道ヒルズ本館B3F

TEL 03-6455-5575

■STORE（店舗）

・SY32 by SWEET YEARS GOLF 大丸東京店

OPEN 10:00 - 20:00

ADRESS 東京都千代田区丸の内1-9-1

大丸東京店11F

TEL 03-3212-8011(代表)

・SY32 by SWEET YEARS GOLF 岩田屋本店

OPEN 10:00 - 20:00ADRESS 福岡市中央区天神2-5-35

岩田屋本店 本館6F

ゴルフウェア売場TEL 080-2521-5682

お客様からのお問い合わせ先

株式会社サニーデイワークス 担当：大島・山中

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-1-16アーバニティ下北沢3階

TEL:03-6712-2191

e-mail：contact@sy32.jp