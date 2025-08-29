国際フロンティア産業メッセ2025にて「神戸発・優れた技術」認定証授与式を開催します。
公益財団法人こうべ産業・就労支援財団
神戸発・優れた技術の詳細はこちら :
https://kobe-sugureta.jp/
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129729/table/46_1_68c2a1f10eb02253a6a2784bce2e7f10.jpg?v=202508300426 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129729/table/46_2_cf7af0d4bde37ebef0907f629cc0e5fb.jpg?v=202508300426 ]
西日本最大級の総合展示会「国際フロンティア産業メッセ2025(https://www.kobemesse.com/)」にて、2025年9月4日(木)に「神戸発・優れた技術」認定証授与式を開催します。
認定証授与式終了後、2024年度認定企業のピッチを行うほか、展示会にも多数の認定企業が参加されますので、この機会に神戸が誇る技術力を体感しにお越しください。
-開催概要
・開催日時：2025年9月4日(木) 10：30～11：30
・会 場：神戸国際展示場 2号館1階 特設会場C（国際フロンティア産業メッセ2025 会場内）
-2024年度新規認定企業
-国際フロンティア産業メッセ2025に出展する認定企業
