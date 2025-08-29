”大人の夏休み”は9月から! 「THE BOTANICAL POOL」営業期間延長！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -DAY POOL-」

営業期間延長のお知らせ

ホテルニューオータニ大阪（大阪市中央区城見1-4-1）は、連日の厳しい残暑を受け、多くのお客さまからのご要望にお応えし、アウトドアプール『THE BOTANICAL POOL～デイプール～』の営業期間を9月21日（日）まで延長することを決定しました。

9月は、最後のサマーリゾート体験をお得に愉しむ！

延長期間、ホテル滞在中デイプールのご利用は無料に！

都心にありながら緑あふれる空間と大阪城の絶景に囲まれた『THE BOTANICAL POOL』は、まさに“大人の夏休み”にふさわしい特別なリゾート空間。

ホテルにご宿泊のお客さま限定で、無料でご利用いただけます。残暑が続く9月こそ、優雅なプールサイドで、リフレッシュと癒しのひとときをお楽しみください。

延長営業概要

ホテルニューオータニ大阪

アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -DAY POOL-」営業期間延長のお知らせ



【営業期間】

2025年9月15日（月・祝）まで

※ 延長期間：9月16日（火）～21日（日）

【営業時間】9:00～17:00（最終入場16:00）

【延長期間限定特典】

延長期間に限り、ホテルニューオータニ大阪にご宿泊のお客さまは無料でご入場いただけます。

※デッキチェアご利用代も無料となりますが、お席に限りがございますので予めご了承ください。

※ご滞在中のご利用に限り、1日1回までのご利用となります。

【デイプール利用料金】

〈ご宿泊のお客さま〉 延長期間に限り無料

〈外来のお客さま〉 平日 \9,000／土・日・祝日 \16,000

【ご案内事項】

・延長期間中でのプールでの飲食の提供はございません。

・デッキチェア含めお席のご予約は承りませんので予めご了承ください。

・「ナイトプール」営業、プールサイドレストラン 、レストランセットプラン、ならびに「VIP CARD」の特典は、当初の予定どおり9月15日（月・祝）をもって終了いたします。



【場所】大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 4F アウトドアプール

【お問合せ】Tel. 06-6949-3225 (ホテルニューオータニ大阪 フィットネスクラブ 9:00～19:00)

【URL】https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/