TONICHI開発の法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」「国際フロンティア産業メッセ2025」に出展

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ(https://tnexta.com/)」を開発・販売する東日印刷株式会社（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下TONICHI）は、9月4日(木)、5日(金)に神戸国際展示場で開催される「国際フロンティア産業メッセ2025」に出展します。TONICHIは毎日新聞グループホールディングスの中核企業の一つで、ネクスタ・メイシの開発にはメディア企業が求める高いセキュリティ機能等が反映されています。

本展示会は企業や大学・研究機関による先端技術の紹介や新事業創出の基盤となる製品展示を中心に、基調講演、特別講演、各種セミナーや交流会など多彩なプログラムを展開し、技術交流・ビジネスマッチングを進める機会を提供するものです。

当社はDX（AI、ロボット）カテゴリに、協力会社の株式会社Willings、Zenken株式会社と共同でブースを出展します。

9月5日（金）11時～12時、2号館2階 2B会議室にて開催される「兵庫工業会「変革へのチャレンジ」セミナー」にはTONICHIのIT事業部門T-NEXT本部長の岩本好司が登壇いたします。

「ネクスタ・メイシ」は、セキュリティに優れたアプリとしてテレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」でも紹介され、月額660円～という低価格で▽名刺管理▽検索▽共有▽自動名寄せ▽経歴表示▽メモ書き▽タグ付け▽オンライン名刺交換――など、ビジネスパーソンに必要十分な機能を装備。用途や予算に合わせた3つのプランをご用意し、利用者急増中の名刺管理アプリです。

会場にお越しの際は、ぜひTONICHIブースへお立ち寄りください。

資料請求はこちら： https://tnexta.com/contact/document

無料トライアル（1カ月）はこちら： https://tnexta.com/trial/

「国際フロンティア産業メッセ2025」概要

会期：2025年9月4日(木)・5日(金) 10:00～17:00

会場：神戸国際展示場（1・2号館）小間番号A-15

※ご入場にはウェブサイトから事前登録が必要です。

事前登録はこちらから