【兵庫県神戸市】販売用不動産（物流施設開発用地）の売却に関するお知らせ

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：河本幸士郎、以下「当社」）は、当社がソーシングおよび企画立案をおこなった兵庫県神戸市の物流施設開発用地につきまして、本日合同会社LOGI FLAG 12号に売却決済し、本件プロジェクトが開発フェーズに移行いたしましたことを下記のとおりお知らせいたします。

あわせて当社は、合同会社LOGI FLAG 12号とアセットマネジメント契約を締結し、物流施設開発（開発、運用、売却等）に係るマネジメント業務を受託いたします。また、本件の開発期間中におけるサブアセットマネジメント業務につきましては、当社子会社であるロジフラッグ・デベロプメント株式会社が受託し、当社と連携して物流施設の開発を進めてまいります。

1. 本物件の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48076/table/336_1_27e284873ed3d0c02176ff430d5de490.jpg?v=202508300355 ]

2. 売却先および売却価格

売却先である合同会社の詳細および売却価格は、当社と売却先との守秘義務契約に基づき、公表は控えさせていただきます。なお、当社と売却先との間には、記載すべき資本関係、人的関係はなく、属性について問題はありません。

3. 今後の見通し

上記開発用地の売却につきましては、2025年8月期連結業績予想に織り込み済です。なお、履行義務の充足（売却決済）時点に売上を計上しております。

■物流施設開発予定物件一覧

■物流施設開発実績（竣工済物件）

専用ウェブサイトはこちら：https://logiflag.com/

物流施設を1本の旗になぞらえ、日本・世界へ次々とこの旗を掲げていくこと。これが『LOGI FLAG』の目指すところであり、名前の由来でもあります。物流業界を取り巻く「課題」を解決し、未来を切り開くパートナーとして、さまざまな需要に応えられる「新たな価値」をご提供し続けます。

※『LOGI FLAG』は、霞ヶ関キャピタル株式会社の登録商標です

会社情報

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 22階

資 本 金：185億4083万円（資本準備金含む）※2025年2月末日現在

従業員数：295名（単独）※2025年2月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）