「テレ東プラス」がPR TIMESパートナーメディアに。ビジネス・エンタメ等のプレスリリース・ストーリーを掲載

株式会社PR TIMES

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」等を運営する株式会社PR TIMES（所在地：東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証プライム：3922）は2025 年8月29日（金）より、テレビ東京グループ・株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（所在地：東京都港区、代表取締役：福田 一平）が運営する情報サイト「テレ東プラス」をパートナーメディアに追加いたしました。

「PR TIMES」に配信されるビジネスからエンターテイメントといった幅広いジャンルのプレスリリースに加え、「PR TIMES STORY」に配信される企業のストーリーコンテンツを、テレ東プラスに転載いたします。

◆テレ東プラス内転載ページ： https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/external-pr/

新商品・イベント・キャンペーンなど様々なジャンルのコンテンツを転載

「テレ東プラス」ではアニメや音楽、バラエティなど番組に関するコンテンツが充実しており、幅広い年代が訪れるメディアとなっています。

当社は、これまでも動画PRサービス「PR TIMES TV」を通じてテレ東の経済メディア「テレ東BIZ」と連携してきました。今回「テレ東プラス」へ「PR TIMES」および「PR TIMES STORY」がコンテンツ連携を実現したことで、「PR TIMES」「PR TIMES STORY」「PR TIMES TV」と3つのサービスで発信されるコンテンツが、テレビ東京関連のサイトでご覧いただけるようになります。

PR TIMESパートナーメディアは265媒体

今回の「テレ東プラス」との連携開始に伴い、「PR TIMES」パートナーメディアは総計265メディアとなりました。なお「テレ東プラス」のように、プレスリリースのジャンルや業種等に関わらず、広く掲載対象としていく「新聞総合ニュース」カテゴリのパートナーメディア数は、合計25メディアです。

PR TIMESはこれからも、外部メディアとの連携を図りながら、生活者に伝わるルート開拓を追求することで、より広範なステークホルダーへ企業情報を伝えるとともに、企業情報がニュースとして生活者に届く機会の最大化を目指してまいります。

株式会社PR TIMESについて

PR TIMES（読み：ピーアールタイムズ）は、「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げ、「行動者」のポジティブな情報がニュースの中心となり、個人を勇気づけ前向きにする社会の実現に挑んでいます。私たちは人の行動や頑張りの結晶を、その想いを紡いで発表するのがプレスリリースだと考え、企業規模を問わず「行動者」が自ら発信できる、PRの民主化を目指して事業を展開しています。プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の利用企業数は11万2000社を超え、国内上場企業の62％超に利用いただいています。情報収集のため会員登録いただくメディア記者2万7000人超、サイトアクセス数は月間約9000万PV、プレスリリース件数は月間3万9000件超、累計で200万件を超えています。全国紙WEBサイト等含むパートナーメディア260媒体以上にコンテンツを掲載しています（2025年5月時点）。

他にも、ストーリーで伝える「PR TIMES STORY」、動画で伝える「PR TIMES TV」、PR活動の設計から実行まで伴走するPRパートナー事業、アート特化型のPRプラットフォーム「MARPH」、「isuta」「STRAIGHT PRESS」等のニュースメディア事業で、情報発表とその伝播を支援する他、生まれた企画が発表に至るまで前進できるよう支えるタスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」、さらに発表後のお客様対応や情報整理を円滑に行えるカスタマーサポートツール「Tayori」など、「行動者」を立体的に支える事業を運営しています。

また子会社には、スタートアップメディア「BRIDGE」を運営する株式会社THE BRIDGE、ソフトウェア受託開発を行う株式会社グルコース、SNSマーケティング支援の株式会社NAVICUSがあります。

株式会社PR TIMES会社概要

ミッション：行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 ：株式会社PR TIMES （東証プライム、名証プレミア 証券コード：3922）

所在地 ：東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ8F

設立 ：2005年12月

代表取締役：山口 拓己

事業内容 ：- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）の運営

- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」（https://prtimes.jp/story/）の運営

- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR支援の実施

- 動画PRサービス「PR TIMES TV」（https://prtimes.jp/tv）の運営

- アート特化型オンラインPRプラットフォーム「MARPH」（https://marph.com/）の運営

- カスタマーサポートツール「Tayori」（https://tayori.com/）の運営

- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（https://www.jooto.com/）の運営

- 広報PRのナレッジを届けるメディア「PR TIMES MAGAZINE」（https://prtimes.jp/magazine/）の運営

- プレスリリース専用エディター「PR Editor」（https://preditor.prtimes.com/）の運営

- 「isuta」(https://isuta.jp/ )、「STRAIGHT PRESS」(https://straightpress.jp/)等のWebニュースメディア運営、等

URL ：https://prtimes.co.jp/