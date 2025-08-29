ファミリー向け賃貸を投資対象としたインカム型新商品『ITSUDEMO』1号のファンド受付を終了、運用を開始

株式会社TSON

商品概要

全期間空室保証付き、事業者譲渡の事務手数料は無料

本ファンドの最大の特徴は、いつでも事業者であるTSONへ譲渡申請でき、運用期間中であっても、出資者が資金と分配金相当額を引き出すことができる点です。（月2回の締め日で約15日後のお振込み）

通常のファンドは運用期間が満了し償還するまで資金を引き出せませんが、「ITSUDEMO」では、運用終了を待つことなく24時間365日いつでも事業者への譲渡申請が可能です。なお、譲渡には事業者の承認が必要です。

※事業者譲渡は出資金および分配金を保証するものではありません。

当ファンドは、主に新築や築浅のファミリー向けメゾネットアパート・戸建賃貸を運用するインカム型中長期商品です。ファミリー向け賃貸は通常、入居者が長期間居住する傾向があり、安定した収益が期待できます。そのため、運用期間は3年間に設定されています。

※日管協短観のデータによると、全国平均居住期間は、単身が約3年、ファミリーは約5年となっています。出典：第28回 賃貸住宅市場景況感調査 『日管協短観』

また空室リスクに対しては、全期間空室保証付となっておりリスク低減をしております。

ITSUDEMO1号について

この度、2025年8月22日より募集を開始しましたITSUDEMO1号は、満額申込で受付募集が完了し、2025年8月29日より運用を開始いたしました。

【2分でわかるITSUDEMOの紹介動画です】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TqnjFPdrP0s ]

ITSUDEMO1号のファンド概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55082/table/20_1_4c4a3231a7037ad0bc64c91751b12055.jpg?v=202508300355 ]

今後もITSUDEMOは定期的な募集をしていく予定です。

ITSUDEMO1号の募集ページは以下より御覧いただけます。

【ITSUDEMO】1号ファンド(https://tson-funding.jp/projects/itsudemo1)

これからも株式会社TSONは、引き続き様々な投資ラインナップを展開し、投資家の皆様に対してより戦略的な資産形成のご提案ができるよう、努めてまいります。

