開発型私募ファンド（データセンター案件）のＡＭ受託のお知らせ
株式会社ecoプロパティーズ
- 開発予定地東京都
- アセットタイプデータセンター（開発型）
- 運用開始2025年8月
2025年8月18日
株式会社ｅｃｏプロパティーズ
株式会社ｅｃｏプロパティーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役 福島雅、以下「当社」）は、新たにデータセンター開発型私募ファンドのアセットマネジメント業務を受託しましたことをお知らせ致します。
ファンド概要
当社は、物流不動産に特化したアセットマネジメント業務を展開し、土地取得から開発、運用まで一貫したサービスを提供し、物流課題の解決に貢献してきました。
今回、新たにAM受託したデータセンターは、すでに人々の生活を支えているだけでなく、今後のさらなる生活向上や地域産業の発展に必要とされる AI やクラウドサービスを提供する重要な社会インフラです。
当社は、引き続き社会課題解決への貢献と投資家への長期・安定的な収益の確保の両立を推進します。
お問合せ先
株式会社ｅｃｏプロパティーズ
電話：03-6268-8900 E-mail：info@ecoprop.co.jp