»Í³¹Æ»ÍÛ¸÷±à¤ÈºÒ³²»þ¤ÎÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤ÎÀßÃÖ±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿
»Í³¹Æ»»ÔÌò½ê
ºÒ³²»þ¤Ë°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÎð¤ÎÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à»Í³¹Æ»ÍÛ¸÷±à¤È¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤ÎÀßÃÖ±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î£²£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶¨Äê¤ÎÁê¼êÊý¡§¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Íàá¼÷²ñ¡¡ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¡»Í³¹Æ»ÍÛ¸÷±à
¢£¶¨ÄêÄù·ëÆü¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î£²£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£¶¨Äê¤Î³µÍ×¡§Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤ÎÈòÆñ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤¬Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤ÎÀßÃÖ±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤Ç¤¤ë¤³¤ÈµÚ¤ÓÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·É¬Í×¤Ê»ö¹à¤òÄê¤á¤ë¤â¤Î