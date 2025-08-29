¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚDIOR TIMEPIECES¡Û¡Ö¥é ¥Ç ¥É¥¥ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥×¥ì¥·¥¦¥¹ ¥¢ ¥»¥¯¥ì ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ç¥ê¥«¡×¤Î¥µ¥ô¥©¥ïー¥ë¥Õ¥§ー¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=3xj5_dSPSLI ]
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¹¥¤¥¹¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤ÎÂî±Û¤·¤¿¾¢¤Îµ»¤òÂ¸Ê¬¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¡Ö¥é ¥Ç ¥É¥¥ ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥×¥ì¥·¥¦¥¹ ¥¢ ¥»¥¯¥ì ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ç¥ê¥«¡×¤Î¥µ¥ô¥©¥ïー¥ë¥Õ¥§ー¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²óÅ¾¼°¤Î¥«¥Ðー¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥«¥Ü¥·¥ç¥ó¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥ª¥Ñー¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ú¥µ¥ë¥¿¥¤¥È¥¬ー¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¥Ä¥¡¥Ü¥é¥¤¥È¤È¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤¬¤½¤Î¼þ¤ê¤ÇºÌ¤êË¤«¤Ëßê¤á¤¤Þ¤¹¡£1398ÀÐ¤Î¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥«¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¥¸¥§¥à ¥¹¥Èー¥ó¤¬¼êºî¶È¤Ç¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê²Ö¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢¥à¥Ã¥·¥å ¥Ç¥£¥ªー¥ë¤¬¼«Á³¤ËÊû¤²¤¿¾ðÇ®¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ïー¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥«¥¹¥Æ¥éー¥Ì¤¬¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ï¥¤¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ò¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
(C) Piotr Stoklosa
¡÷Dior #Dior ¡ô¥Ç¥£¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥Ôー¥·¥º
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947
https://www.dior.com