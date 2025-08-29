HENNGE One、クラウドPBX「INNOVERA」と連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、株式会社プロディライト（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小南 秀光）の提供するクラウドPBX「INNOVERA」へのシングルサインオン連携に対応したことを発表します。

Eメールやチャットツールが普及した現在も、電話はビジネスにおける重要なコミュニケーション手段です。リモートワークをはじめとする多様な働き方が浸透する中で、オフィス外でも電話対応を可能にしたい、電話設備を柔軟かつ効率的に運用したいという需要が高まっています。そういった要望に応えるのが、INNOVERAのようなクラウドPBX（構内電話交換機）です。

HENNGE OneとINNOVERAが連携することにより、HENNGE Oneを利用する企業は、INNOVERAへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらINNOVERAを安心して利用できます。

HENNGEでは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のSaaS活用を支援してまいります。

■INNOVERAについて

INNOVERAは、“Japan Quality”の国産クラウドPBXです。スマートフォンやPCで会社の電話番号の発着信ができる電話環境を提供し、現代の働き方に適したビジネスフォン用途はもちろん、少人数でのコールセンターの立ち上げなど、電話が必要とされる様々な用途に対応できます。

URL： https://innovera.jp/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■株式会社プロディライトついて

2023年6月、東京証券取引所グロース市場に上場。「これからもつながるを、もっと。」をミッションに、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」を提供しています。社会のニーズを的確に捉え、日常のあらゆるコミュニケーションがよりスムーズで便利になるような革新的なシステム開発に日々挑戦しています。

会社名： 株式会社プロディライト

証券コード：5580

所在地：大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-11 淀屋橋フレックスタワー2F

代表者：代表取締役社長 小南 秀光

URL： https://prodelight.co.jp/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 兼 CTO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。