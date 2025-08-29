Global Youth MIDORI platform 2025 第２回国際合同研修とスピーチコンテストを開催

公益財団法人イオン環境財団

国連大学サステイナビリティ高等研究所（所長 山口しのぶ 以下UNU-IAS）と公益財団法人イオン環境財団（理事長 岡田元也 イオン株式会社 取締役兼代表執行役会長 以下財団）は、「Global Youth MIDORI platform（以下ＧＹＭ）」において、第２回国際合同研修とスピーチコンテストを開催し、５名の受賞者を選出しました。

最優秀賞・優秀賞を受賞した大学生２名は、２０２５年１１月にブラジルで開催される「国連気候変動枠組条約第３０回締約国会議(ＣＯＰ３０)」に、国連大学の代表団の一員として参加し、地球環境問題に対する自らの取り組みやユースが直面する課題を発信する予定です。

ＧＹＭは、生物多様性の損失や気候変動など、地球規模の課題について、科学的知見や国際政策への理解を深め、ユースが意思決定プロセスに主体的に関わるための力を育む人材育成プラットフォームです。研修終了後もＧＹＭの活動を通じて、実践的な関与の機会を継続して提供し、ユースの長期的な能力形成を支援しています。

本プログラムは、今年度より世界各国から応募を受け付け、１４７の国と地域から２,６５７名の応募がありました。２０２５年８月４日～６日にオンラインで開催された第２回国際合同研修には世界８か国１５名の大学生が参加し、専門家の講義や、国や地域によって異なる環境課題を持つ他の参加者との議論を通じて、包摂的なアプローチを通じた解決策について理解を深めました。

ＧＹＭ第２回国際合同研修 スピーチコンテスト受賞者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124027/table/51_1_d8b456290f65d6b2c61ebbfb70cfd2aa.jpg?v=202508300326 ]