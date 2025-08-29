¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤¤¿¤Í¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¥Á¥ç¥³in¤«¤¤¿¤Í¡¡±§¼£ËõÃãÌ£¡×È¯Çä¡ª¡¡±§¼£ËõÃã¤Î¹á¤ê¤È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤ß¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±
¤È¤è¤¹³ô¼°²ñ¼Ò
- ¡ÖËõÃã¡ß¥Á¥ç¥³¡ß¤«¤¤¿¤Í¡×ÆüËÜ¤ÎÈþÌ£¤ò¤Ò¤ÈÎ³¤Ë
¢¥¥Á¥ç¥³in¤«¤¤¿¤Í¡¡±§¼£ËõÃãÌ£¡¡£µÂÞ
¢¥¥Á¥ç¥³in¤«¤¤¿¤Í¡¡±§¼£ËõÃãÌ££±£°ÂÞ
- ¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/85_1_007787e169d6e381a120407a9a60b2ba.jpg?v=202508300326 ]
- ¼è°·Å¹ÊÞ¡¦´ü´Ö
¤È¤è¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¡¡¼ÒÄ¹¡§âÃÅÄ ¾»É§¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë³Á¤Î¼ïÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤¤¿¤Í¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥ç¥³in¤«¤¤¿¤Í ±§¼£ËõÃãÌ£¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖËõÃã¡ß¥Á¥ç¥³¡ß¤«¤¤¿¤Í¡×ÆüËÜ¤ÎÈþÌ£¤ò¤Ò¤ÈÎ³¤Ë
¡¡¡Ø¥Á¥ç¥³in¤«¤¤¿¤Í ±§¼£ËõÃãÌ£¡Ù¤Ï¡¢¾å³Ý¤±¡¦À¸ÃÏ¡¦¥Á¥ç¥³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¡£±§¼£ËõÃãÆÃÍ¤Î¶ìÌ£¤È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£±§¼£ËõÃã¤È¥Á¥ç¥³¤Î¶ì¤µ¤È´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±§¼£ËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´¤À¤±¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÊý¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¡£Î¹¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤´¼«¿È¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¡£
- ¼è°·Å¹ÊÞ¡¦´ü´Ö
¡»£¹·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
±©ÅÄ¶õ¹Á Âè3¥¿ー¥ß¥Ê¥ë 4F ¹¾¸Í¾®Ï© Edo¥¤¥Ù¥ó¥È´Û
¤«¤¤¿¤Í¥¥Ã¥Á¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
URL: https://www.toyosu.co.jp/kakitanekitchen/