CTC、米Nerdio社の国内での新たな展開となる販売代理店契約を締結

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、略称：CTC）は、Microsoft Azure（以下Azure）上で仮想デスクトップ（VDI）の管理ソリューションを展開する米Nerdio, Inc.（本社：米国イリノイ州シカゴ、CEO：Vadim Vladimirskiy、以下：ネルディオ社）の国内での新たな展開となる販売代理店契約を締結しました。マイクロソフトのAzure Virtual Desktop（AVD）の管理や設定プロセスを簡略化し、オートスケールによりリソース割り当てを最適化するソリューション「Nerdio Manager」の提供を開始します。AVDの導入をはじめ、運用の効率化やコスト削減を検討する企業を中心に展開し、ライセンス販売やシステム開発を含み、3年間で50億円の売上を目指します。

クラウド活用と働き方の多様化が進む中、VDIは柔軟性・セキュリティ・コスト効率を兼ね備えた重要な基盤として注目されています。一方で、導入・運用の複雑さが課題となっており、より簡単で効率的な管理ソリューションのニーズが急速に高まっています。

Nerdio Managerは、マイクロソフトのAzure上で稼働し、AVD環境（Azure Local上のAVDを含む）を効率的に管理します。本ソリューションを導入することで、環境構築に加え、日常的な運用を簡略化します。本ソリューションの主な特徴は、以下の通りです。



＜Nerdio Managerの主な特徴＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108377/table/168_1_89056b0839a30eb6e8e30d5ff6177daf.jpg?v=202508300326 ]



ネルディオ社は、評価額10億ドル以上の未上場企業である「ユニコーン企業」の1つで、VDIの管理サービスとして急速に成長している企業です。

CTCは、これまで多くのVDI構築の実績を有しており、ネルディオ社のライセンス販売に加えて、導入支援サービスやサポート窓口などの技術支援も提供します。また、米国の事業会社ITOCHU Techno-Solutions America, Inc.と連携して、最新テクノロジーの発掘と先進的なソリューションの拡充に努めており、同社との協業もその一環です。

今後もCTCは、ネルディオ社が提供するソリューションの更なるメニューの拡充と、同社のソリューションを活用したCTC独自のSaaS型サービス化も視野に入れ、お客様の業務効率化とコスト削減につなげていきます。

今回のプレスリリースにあたり、以下のコメントをいただいております。

この度、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様がAzure Virtual Desktop（AVD）において培われた豊富な導入実績を背景に、ネルディオ社様とのサービスリリースを発表されたことを心より歓迎いたします。

本サービスは、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様のマイクロソフト製品に関する高い技術力と、ネルディオ社様の運用最適化ソリューションを融合させることで、Azure Virtual Desktop環境の導入・運用におけるコスト最適化と効率化を実現するものです。伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様が長年にわたりマイクロソフト製品をご提案いただいてきた実績をもとに、より多くのお客様にクラウドベースの柔軟な働き方を提供することで、国内市場におけるデジタルワークプレイスの進化に大きく貢献することを期待しております。

日本マイクロソフトは今後も、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様の皆様とともに、革新的なソリューションの提供を通じて、お客様のビジネス変革を力強く支援してまいります。



日本マイクロソフト株式会社

エンタープライズパートナー副統括 兼 パートナービジネス本部 本部長 岡 寛美

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様とのパートナーシップは、日本国内の企業にとってNerdio Managerをより身近なものにする重要な一歩となります。

シンプルでコスト効率の高いAzure Virtual Desktopの導入ニーズが高まる中、この協業により、日本市場における知見と実績あるクラウド自動化技術の恩恵をお客様にお届けできると確信しています。

Nerdio, Inc.

CRO & Co-Founder：Joseph Landes



※ Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

