誰でも簡単に栄養改善ができる世界を目指して 株式会社ユカシカドに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、長野県・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」）と連携し、県内金融機関等と共同で設立した「信州スタートアップ・承継支援2号投資事業有限責任組合」）より、体が今必要としている栄養状態を検査で把握し、自分に合った栄養食を買うことのできるサービス「TYPE FOOD」を提供する株式会社ユカシカド（検査・製造拠点：長野県松本市、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：美濃部 慎也、以下「ユカシカド」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

ユカシカドは、すべての人に平等な環境と機会を創造し、努力できる才能が活躍できる社会を実現することをミッションに掲げるスタートアップ企業です。本社を東京都渋谷区、検査・製造拠点である「ユカシカドFACTORY」を長野県松本市に構えています。

ビタミン・ミネラル・たんぱく質等の第一人者と連携し、個々人の尿検査データに基づき栄養状態を可視化・最適化する検査キット「VitaNote」や、科学的根拠に基づいた栄養食「TYPE FOOD」の企画・製造・販売までを自社で一貫して行っています。

独自特許技術とAI活用で"一人ひとりにあった栄養改善＝パーソナライズドニュートリション"を展開し、持続的発展と社会的課題解決の両立を目指します。

商 号 株式会社ユカシカド

代表取締役CEO 美濃部 慎也

本 社 所 在 地 東京都渋谷区神宮前5-53－67

コスモス青山 コスモスサウス302

設 立 日 2013年3月

U R L https://www.yukashikado.co.jp/

◆信州スタートアップ・承継支援2号ファンドについて

創業・第二創業期にある企業や事業承継における後継者の株式買い取り問題を抱える企業に対して投資による資金供給を行うことで、地域経済の発展と新たな雇用を創出することを目的として長野県・日本政策金融公庫と連携し、長野県内の地域金融機関等とミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/286_1_4a560a364504df300bb616193abfee79.jpg?v=202508300326 ]