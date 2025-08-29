おかげさまでロングセラー♪「スナックパン」シリーズは今年で発売55周年！

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）では、ソフトで口どけのよい、手軽に食べられるスティック状のパンで、おやつや朝食にもぴったりのPascoのロングセラー商品「スナックパン」が今年で発売55周年を迎えます。これを記念して、2025年9月1日（月）から「記念キャンペーン」や「スナックパン復刻版の発売」、「パッケージデザインリニューアル」を実施します！

【発売55周年記念キャンペーン】 食べてみたい！スナックパン総選挙'25

～食べてみたい味に投票して、くまのがっこうグッズをもらおう♪～

2025年9月1日（月）～10月31日（金）までの約2カ月にわたり、「スナックパン」シリーズを対象とした「食べてみたい！スナックパン総選挙'25」を実施します。

食べてみたいスナックパンの味を5種類の中から選んで応募するだけで、抽選でくまのがっこうの「保冷保温ミニトート」か「3ピースランチボックス」が当たるキャンペーンです。総計200名様に当たります。

■キャンペーン名

『食べてみたい！スナックパン総選挙'25』

■応募期間

2025年9月1日（月）～10月31日（金）23:59

■賞品・当選者数

【Aコース】保冷保温ミニトート：100名様

【Bコース】3ピースランチボックス：100名様

保冷保温ミニトート3ピースランチボックス

■応募方法

パッケージ裏面の二次元コードから特設サイトにアクセスし、食べてみたいスナックパンの味を5種類の中から選んで、必要事項を入力の上ご応募ください。

特設サイトへはこちらからもアクセスいただけます。

https://www.pasconet.co.jp/snackpan/2025cp/（2025年9月1日（月）10：00オープン）

■当選発表

当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

■キャンペーンに関するお問合せ先

スナックパンキャンペーン事務局

メールアドレス：snackpan55th@spanjimukyoku.jp

対応期間：2025年10月31日（金）まで（受付時間：平日10：00～17：00）

【発売55周年記念製品】「スナックパン復刻版8本入」、期間限定で発売！

「スナックパン」は『口どけがよく、日持ちするパン』として1970年に発売したロングセラー商品です。開発当初は、フランスパン用の火力が強いオーブンで焼いており、ビスケットのような食感でした。しかし、時代とともに「やわらかい食感」を求める声が増えたことに応え、生地のやわらかさを活かす焼き方に変えたことで、現在のしっとり、ソフトな食感が生まれました。

今回発売する「スナックパン復刻版8本入」は、当時のレシピを参考に、現在の「スナックパン」よりもさっくりとした食感に焼き上げ、発売当初に近い品質を再現しました。パッケージも発売当時のデザインを再現しており、当時を知る方には懐かしさ、当時を知らない方にはレトロさを感じていただけます。復刻版と現行品の食感や、味わいの違いを、ぜひ食べ比べながらお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/489_1_9e9199bf017c00ecab7fb27cd959c0ed.jpg?v=202508300326 ]

【発売55周年記念】「スナックパン」シリーズ パッケージデザインリニューアル

「スナックパン」発売55周年を記念して、人気絵本シリーズ「くまのがっこう」新規描きおろしアートのオリジナルパッケージにリニューアルします。

今回のテーマは「ジャッキーのたのしいくらし」。ジャッキーのくらしをのぞいているような4つのシーンすべてに、スナックパンが描かれています。

また、「スナックパン 野菜と果物8本入」では、配合のリニューアルも行います。商品中のカゴメ「野菜生活100」を30％増量（当社従来品比）することで、食べやすさはそのままに、野菜と果物の味わいや風味をより感じられるようになりました。

スナックパン8本入スナックパンチョコ8本入【配合リニューアル】スナックパン野菜と果物8本入スナックパンスイートミルク8本入【中部～四国地区限定】スナックパンさつまいも8本入【四国地区限定】スナックパンレーズン8本入 (C)BANDAI[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/489_2_f009fa33e58ee7438366b71874c0eec4.jpg?v=202508300326 ]■お客さまからのお問合せ

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）