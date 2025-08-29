ハンドボール2025‐26 リーグＨ開幕戦「ブレイヴキングス刈谷vsジークスター東京」の一戦をCS放送日テレジータスで9/6(土)13：45生中継！

株式会社ＣＳ日本

昨年起動したハンドボール国内トップリーグ「リーグＨ」。9月6日（土）に2025-26シーズンが開幕！2年目となる今シーズンは「感じる、この熱。」をスローガンに掲げ、男子15チーム、女子11チームが参戦。来年5月まで行われる「レギュラーシーズン」を勝ち抜き、2代目王座を賭けた「プレーオフ」に進出するチームは果たして！？

CS放送日テレジータスでは、毎月注目の試合をピックアップマッチとして無料生中継（CS放送スカパー257）！長く熱いシーズンの幕開けとなる9月6日（土）は、昨季男子レギュラーシーズン1位・ブレイヴキングス刈谷と3位・ジークスター東京による激戦必至の試合をお送りします。

＜放送日程＞

ハンドボール2025‐26 リーグＨ

ブレイヴキングス刈谷vsジークスター東京

9月6日(土)13：45～16：15 生中継／生配信 無料

※放送日時変更の可能性あり

こちらの試合の模様は登録不要で無料視聴が可能！*1

「CSボタン」を押してチャンネルを日テレジータス（257ch）に選局するだけでご視聴いただけます！

＊1…BS・110度CS放送の視聴環境が必要です。

さらに、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*2も対応！

＊2…スカパー！サービスで放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

◆「ハンドボール2025‐26 リーグＨ」番組ページ

https://www.gtasu.com/handball/handballleagueh/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆スカパー！番組配信 ご利用ガイド

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式SNS

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階