ハンドボール2025‐26 リーグＨ開幕戦「ブレイヴキングス刈谷vsジークスター東京」の一戦をCS放送日テレジータスで9/6(土)13：45生中継！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ＣＳ日本




昨年起動したハンドボール国内トップリーグ「リーグＨ」。9月6日（土）に2025-26シーズンが開幕！2年目となる今シーズンは「感じる、この熱。」をスローガンに掲げ、男子15チーム、女子11チームが参戦。来年5月まで行われる「レギュラーシーズン」を勝ち抜き、2代目王座を賭けた「プレーオフ」に進出するチームは果たして！？



CS放送日テレジータスでは、毎月注目の試合をピックアップマッチとして無料生中継（CS放送スカパー257）！長く熱いシーズンの幕開けとなる9月6日（土）は、昨季男子レギュラーシーズン1位・ブレイヴキングス刈谷と3位・ジークスター東京による激戦必至の試合をお送りします。



＜放送日程＞


ハンドボール2025‐26 リーグＨ


ブレイヴキングス刈谷vsジークスター東京


9月6日(土)13：45～16：15　生中継／生配信　無料


※放送日時変更の可能性あり



こちらの試合の模様は登録不要で無料視聴が可能！*1


「CSボタン」を押してチャンネルを日テレジータス（257ch）に選局するだけでご視聴いただけます！


＊1…BS・110度CS放送の視聴環境が必要です。



さらに、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*2も対応！


＊2…スカパー！サービスで放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



◆「ハンドボール2025‐26 リーグＨ」番組ページ


https://www.gtasu.com/handball/handballleagueh/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆スカパー！番組配信　ご利用ガイド


https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/



◆視聴方法（日テレジータス）


スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)


J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます



◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター


TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式SNS


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階