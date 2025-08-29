【JPIセミナー】「PFAS規制強化と事業継続のための実践的アプローチ」9月9日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコンサルティング第2部 環境リスクチーム 課長 後藤 嘉孝 氏を招聘し、PFAS規制強化と事業継続のための実践的アプローチについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

サプライチェーン全体で取り組むべき、待ったなしの経営課題

PFAS規制強化と事業継続のための実践的アプローチ

～欧米・国内の最新動向、代替物質、除去・破壊技術から企業の対応事例まで～

〔開催日時〕

2025年09月09日(火) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

サステナビリティコンサルティング第2部 環境リスクチーム

課長

後藤 嘉孝 氏

〔講義概要〕

昨今、国際的に規制の強化が進んでいる「PFAS（有機フッ素化合物）」について、欧米及び国内における最新の規制動向、PFAS代替物質、PFAS除去・破壊技術、企業の対応事例を解説します。

本講演では、こうした動向を踏まえ、PFASの規制強化をどのように考慮に入れて事業活動を進めていくかについて、考察します。

〔講義項目〕

1. PFAS規制動向

(1) 国際条約

(2) 欧州

(3) 米国

(4) 日本

2. PFAS代替物質

3. PFAS除去・破壊・分析

(1) 除去技術

(2) 破壊技術

(3) 分析技術

4. 企業の対応事例

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,240円（税込）

2名以降：32,240円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

