純烈・酒井一圭とベンツに乗って昭島市へドライブ！ 『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』

向井慧（パンサー）と長田庄平（チョコレートプラネット）が、ドライブ・温泉・グルメを気ままに楽しむゆる旅番組『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』（BSよしもと、毎週土曜21:00～）の#59が、8月30日（土）に放送。酒井一圭（純烈）がゲスト出演します。

純烈・酒井がベンツの運転席へ乗ると…

2022年4月にYouTubeでスタートした同番組。BSよしもと版では、チャンネルで楽しめる“プライベート感満載”のやりとりはそのままに、テレビならではの企画も盛り込んでいるため、ここでしか見られない二人の姿が垣間見えます。

今回は正規販売店「メルセデス・ベンツ浦安」でロケ。酒井は「俺、ベンツ入るの初めて！」と興奮しつつ「競馬でめっちゃ勝ったとき、会社に『ベンツを買いたい』って言ったんですよ。そしたら『リーダーだけはダメ』、『純烈って庶民的な感じがあるじゃないですか』と言われて……今日、試乗感覚で来ました！」と二人を笑わせます。

まずは店内にある最新モデルや人気車を見ていくことに。ベンツに乗った酒井を見て、向井＆長田は「全然おかしくない。純烈もベンツに乗るときがきました！」とおすすめ。おだてられた酒井も「買いて～！」と乗り気となります。

ドライブで語るチョコプラとのエピソード

車を見たあとは、目的地の東京・昭島市までドライブ！

車中では、チョコプラと純烈のつながりについて明かされます。純烈がピンチを迎えたとき、チョコプラと共演した酒井は「（当時の二人が）優しかった」と回顧。チョコプラもテレビに出始めたころだったこともあってか、長田は「（純烈の）『がむしゃら感』ですよね。俺らもあのときがむしゃらやったんで、すごくシンパシーを感じていました」と振り返ります。

数年後、チョコプラのYouTubeチャンネルで「悪い顔選手権」が募集された際、自主的に動画を撮影し、同チャンネルに送ったことがあった、と語る酒井。紹介されたことをきっかけにバラエティーの仕事が増えたと明かすと、向井は「貪欲ですね～。自分たちから動画を送るなんて」と驚きます。

このほか、酒井が「他の二人が何も言わずについてきてくれるというか。フォローしてくれるというか。頼もしい二人」とメンバーについて熱く語る一幕が。今年15周年を迎える純烈。メンバーが結婚をしたり、酒井が50歳を迎えたりするなかで、変化させたこともあるようで……。

『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』は、BSよしもとアーカイブページにて、見逃し配信があります。ぜひご覧ください。

＃60 9月6日（土）21:00放送

ドライブ＆食事

「ステーキ＆ピザ ライム」へ。

肉、ミートソース、ピラフ＆ハヤシソースなど茶色料理を爆食！

＃61 9月13日（土）21:00放送

ドライブ＆サウナ

マンションに囲まれた施設「サバンナアキシマ」でサウナを満喫する。

【ゲストプロフィール】

酒井一圭（純烈）

1975年6月20日生まれ。大阪府出身



2007年結成、3人組ムード歌謡コーラスグループ「純烈」のリーダー兼プロデューサー。

純烈として2018年から7年連続NHK紅白歌合戦に出場、2025年はデビュー15周年を記念した全国ツアーが行われ、記念曲「二人だけの秘密」を6月にリリース、9月5日には純烈初の武道館公演の舞台裏を記録したドキュメンタリー映画「純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか」が公開されるなどまさにアニバーサリーイヤーにふさわしい精力的な活動を展開中。

【番組情報】向井長田のくるま温泉ちゃんねる

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：8月30日(土) 21:00（毎週土曜21:00-21:30）

#59 酒井一圭（純烈）ゲスト回スタート

出演者：向井慧(パンサー)、長田庄平(チョコレートプラネット)

視聴放送：【ＴＶ】BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018651