【リカバリーウェアに関する調査】直近1年間にリカバリーウェアを利用した人は約4％。そのうち、テレビで見て利用にいたった人が約36％。利用意向者は2割弱

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■直近1年間にリカバリーウェアを利用した人は約4％。そのうち、テレビで見て利用にいたった人が約36％

■リカバリーウェアの利用意向者は2割弱、男性10・20代では4割強。非利用意向者は4割弱

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、『リカバリーウェア』に関するインターネット調査を2025年8月1日～7日に実施しました。

本調査のリカバリーウェアは、非着圧式のものを対象としています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1661_1_ec28de85cafb5df0699e4455ddebc4de.jpg?v=202508300326 ]

1. リカバリーウェアの利用状況

リカバリーウェアの認知者は2割強です。男性2割弱、女性3割弱と女性の方が比率が高く、特に女性40～60代で高くなっています。男性30代では「リカバリーウェアについて知らない」が6割強みられます。

直近1年間にリカバリーウェアを利用した人は、「現在利用している」「直近1年間に利用したことがある」を合わせて約4％です。男性10・20代では1割強となっています。

2. 直近1年間に利用したリカバリーウェアのブランド

直近1年間にリカバリーウェアを利用した人が利用したブランドは（複数回答）、「バクネ」「リライブ」が各2割弱、「シックスパッド リカバリーウェア」「ベネクス」が各1割強です。

「リライブ」は男性、「バクネ」は女性で高くなっています。

3. リカバリーウェアを利用したきっかけ

直近1年間にリカバリーウェアを利用した人が、利用したきっかけは（複数回答）、「テレビで見た」が36.3％です。「ネットの広告で見た」「店頭で見た、店員のすすめ」「家族や友人・知人のすすめ」「SNSやYouTubeで見た」などが10％台で続きます。

直近1年間に『リライブ』のリカバリーウェアを利用した人では、「テレビで見た」の比率が高くなっています。また、期待する効果を感じたと回答した層では、「テレビで見た」「家族や友人・知人のすすめ」「SNSやYouTubeで見た」が上位となっています。

※グラフの続きなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

4. リカバリーウェアを利用しようと思った理由

直近1年間にリカバリーウェアを利用した人に、利用しようと思った理由を聞いたところ（複数回答）、「疲労回復効果が期待できる」が44.1％、「健康のため」が40.9％、「血行促進効果が期待できる」が28.4％です。

期待する効果を感じたと回答した層では、「健康のため」「睡眠の質の改善が期待できる」の比率が高くなっています。一方、感じなかったと回答した層では、「筋肉のこり・ハリをやわらげる効果が期待できる」「着ながら身体のケアができるので効率的」「もらった」が高くなっています。

5. リカバリーウェアの効果実感度

直近1年間にリカバリーウェアを利用した人のうち、期待する効果を感じた人は「効果を感じた」「やや効果を感じた」を合わせて5割弱です。70代では6割強と高くなっています。

効果を感じなかった人（「効果を感じなかった」「あまり効果を感じなかった」の合計）は2割強、「どちらともいえない」が3割弱です。

6. リカバリーウェアの利用意向

リカバリーウェアの利用意向者は、「利用したい」「やや利用したい」を合わせて2割弱です。男性約15％、女性約26％と女性の方が高くなっています。また、男性10・20代では4割強となっています。

非利用意向者（「利用したいと思わない」「あまり利用したいと思わない」の合計）は4割弱、70代では5割弱を他の層より高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆リカバリーウェアを利用したいと思う理由、思わない理由（全6,430件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1661_2_a569b18018f35197b931f377309fe0b2.jpg?v=202508300326 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1661_3_0bea91172792083d22d4f1ac084b8d6d.jpg?v=202508300326 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。