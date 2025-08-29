慶應SFC二次面接の“厳しい質疑応答”に特化 ─ ルークス志塾が受験生向け特別対策プログラムを開始

Loohcs株式会社

慶應義塾大学SFCの二次面接は、表面的な志望理由を超えて深く掘り下げられる厳しい質疑応答が特徴です。準備不足では圧倒されてしまう一方で、十分に備えれば自分の考えを大きくアピールできる貴重な機会になります。ルークス志塾では、SFC合格者を多数輩出してきた経験をもとに、本番さながらの面接対策講座を開講します。

SFCの面接は単なる質問ではなく、自分の将来構想や学びたいテーマを深く問われます。

そのため、事前に本番形式の練習を重ねることが、自分の力を最大限に発揮する近道です。

ルークス志塾の面接対策の特徴

日程・料金・特典

開講場所

- SFCを知り尽くした講師が指導 過去の受験経験者や指導実績豊富な講師が面接官役を務め、合格に直結するポイントを重点的に強化します。- 深掘り質問にも冷静に対応できる 本番を想定した練習で、どんな質問にも落ち着いて答えられる力を養います。- 柔軟な受講システム 面接までの期間に応じ、必要な時に必要なだけ受講可能です。- 他塾生も受講可能現在通塾中の方も受講できます。不安があればぜひ相談ください。- 日程：2025年9月16日～10月24日- 受講料：1コマ（60分）通常16,500円 → 特別価格 11,000円（税込）- 特典：入塾金45,000円（税込） 無料

ルークス志塾 各校舎

申し込み方法

詳細・お申込みはこちらからご確認ください

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p34121/

Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/