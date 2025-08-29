App Store¡¦Google Play¡¦Steam¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ØONE PIECE ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¡ÙÁ´À¤³¦2²¯DLÆÍÇËµ­Ç°¡ªÄ¶¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¥­¥ã¥é¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥­ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×»²Àï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éApp Store/Google Play/Steam¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î


¡ØONE PIECE ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÄ¶¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¥­¥ã¥é¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥­ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÚÁ´À¤³¦2²¯DLµ­Ç°¡ÛÄ¶¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¤Î³«ºÅ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥­ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×»²Àï¡ª¡ÚÁ´À¤³¦2²¯DLµ­Ç°¡ÛÄ¶¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹³«ºÅÃæ¡ª




¡Ö¡ÚÁ´À¤³¦2²¯DLµ­Ç°¡ÛÄ¶¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¡×


³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2025/9/29¡Ê·î¡Ë13:59¡ÊÍ½Äê¡Ë


¢¨´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨º£¸åÉü¹ï¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥­ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×»²Àï¡ª




¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥­ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×


Â°À­¡§Çò


¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥²¥Ã¥¿ー




¥¹¥­¥ë1¡§¥´¥à¥´¥à¤ÎÇò¤¤¥í¥±¥Ã¥È

ÄÌ¾ï·ÁÂÖ»þ¤Î¥¹¥­¥ë1¡Ø¥´¥à¥´¥à¤ÎÇò¤¤¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¤ÏÅ¨¤Î¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤Î¼þ°Ï¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¥Á¥ãー¥¸¥¹¥­¥ë¤À¡ª


¥Á¥ãー¥¸¤Ê¤·¤Ç¼«Ê¬¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤Å¨¤Î¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤Ø¡¢¥Á¥ãー¥¸´°Î»¤Ç¼«Ê¬¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤Å¨¤Î¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤­¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤¾¡ª


Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ç¤Ï¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤ËÃåÃÏ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿·ÆÃÀ­¤Ë¤è¤ê¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éÃ¥¼è¤òÁÀ¤¨¤ë¤¾¡ª






¥¹¥­¥ë2¡§¥´¥à¥´¥à¤ÎÇòÀ±½Æ

ÄÌ¾ï·ÁÂÖ»þ¤Î¥¹¥­¥ë2¡Ø¥´¥à¥´¥à¤ÎÇòÀ±½Æ¡Ù¤ÏÌµÅ¨¾õÂÖ¤Ç±óµ÷Î¥¤ÎÅ¨¤ØÉðÁõ²½¤·¤¿·ý¤Ë¤è¤ë¾ã³²Êª´ÓÄÌ¤Î¶¯Îõ¤Ê¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤¾¡ª


Å¨¤Î¥À¥áー¥¸¸º¾¯¤òÌµ»ë¤·¤ÆÂç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¹¹¤Ë¥¹¥­¥ëLv.5¤Ç¥­¥ã¥é¥¿¥¤¥×¡Ö³¤·³¡×¤ò»ý¤Ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ØÍ¿¤¨¤ë¥À¥áー¥¸¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸ú²Ì¤âÄÉ²Ã¡ª






¥¹¥­¥ë1¡Ê¥´¥à¥´¥à¤Îµð¿Í¡Ë¡§ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÌöÆ°

¥´¥à¥´¥à¤Îµð¿Í¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥­¥ë1¤Ï¡ØÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÌöÆ°¡Ù¤ËÊÑ²½¡ª


µðÂç¤Ê´é¤ÇÃÏÌÌ¤ò嚙¤ßºÕ¤­¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÄ¹²¡¤·¥¹¥­¥ë¤À¡ª


Å¨¤ÎË¸³²¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢Å¨¤Î¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤Ø¹ë²÷¤ËÆÍ¤­¿Ê¤ß¤ªÊõ¤òÃ¥¼è¤·¤è¤¦¡ª


¥¹¥­¥ëLv.5¤Ç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿Áê¼ê¤ÎËÉ¸æÎÏ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬ÄÉ²Ã¡ª






¥¹¥­¥ë2¡Ê¥´¥à¥´¥à¤Îµð¿Í¡Ë¡§²òÊü¤Î·ý

¥¹¥­¥ë2¤Ï¡Ø²òÊü¤Î·ý¡Ù¤ËÊÑ²½¡ªÌµÅ¨¾õÂÖ¤ÇµðÂÎ¤ò³è¤«¤·¤¿¾ã³²Êª¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÊü¤Ä¡ª


¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥­¥ë¤â¥À¥áー¥¸¸º¾¯¤ÎÌµ»ë¤È¥¹¥­¥ëLv.5¤Ç¤Î¥­¥ã¥é¥¿¥¤¥×¡Ö³¤·³¡×¤Ø¤ÎÍ¿¥À¥áー¥¸Áý²Ã¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤¾¡ª





¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥­ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×¤Î»²Àï¤òµ­Ç°¤·¤ÆÆÃÊÌPV¤ò¸ø³«Ãæ¡ª


¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥­ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×»²Àï¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌPV¤òYouTube¾å¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª


À§Èó¡¢¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£


[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=OJuC4HXT04Y ]


Á´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¡ªÆÃÊÌ¿·CM¸ø³«Ãæ¡ª


Á´À¤³¦2²¯DLÆÍÇË¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌCM¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª


½ÂÃ«¤Ë¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥®¥¢5 ¥ë¥Õ¥£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡©À§Èó¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=XGGBcsH7UyE ]


Á´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¡ª³¤³°¸þ¤±ÆÃÊÌ±ÇÁü¸ø³«Ãæ¡ª


Á´À¤³¦2²¯DLÆÍÇË¤òµ­Ç°¤·¤¿³¤³°¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª


¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³¹¤ò¥®¥¢5 ¥ë¥Õ¥£¤¬¼«Í³ËÛÊü¤ËÈô¤Ó²ó¤ë¡ª¡©À§Èó¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=BxtmPw0IHYk ]

¥®¥¢5¤È¶ÄÅ·2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªAR¥«¥á¥é¤¬ÅÐ¾ì¡ªX¤Ë¤Æ¡Ö#¥®¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢5AR¡×Åê¹Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª


¥®¥¢5 ¥ë¥Õ¥£¤È¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬»£¤ì¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤ÎAR¥«¥á¥é¤¬ÅÐ¾ì¡ª


¤µ¤é¤Ë¡¢X¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª


´ü´ÖÃæ¡¢¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤­¡¢AR¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò


¡Ö#¥®¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢5AR¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë


¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡ª



AR¥«¥á¥é¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª

https://opbr-ar.bn-ent.net/






Åê¹Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª

https://x.com/OPBR_official





¥®¥¢5¤È¶ÄÅ·2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªAR¥«¥á¥é


ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://opbr-ar.bn-ent.net/


³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2025/9/29(·î) 13:59¡ÊÍ½Äê¡Ë



¢¨ÆâÍÆ¡¦´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ö#¥®¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢5AR¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó


»²²ÃÊýË¡¡§


£±.¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¸ø¼°X¡Ê@OPBR_official¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー


£².AR¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¡Ö#¥®¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢5AR¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ


Êó½·¡§


ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È


¡Ê¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡Ë


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2025/9/11(ÌÚ) 23:59¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡



¢¨ÆâÍÆ¡¦´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


ÈøÅÄ±É°ìÏºÀèÀ¸¤«¤éÁ´À¤³¦2²¯DLÆÍÇË¤òµ­Ç°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤â¡ª


¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏºÀèÀ¸¤è¤ê¡¢¡ØONE PIECE ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÎÁ´À¤³¦2²¯DLÆÍÇË¤òµ­Ç°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª




¡ÖÁ´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ¶´¶¼ÕÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡ÖÆú¤Î¥À¥¤¥ä¡×¤òºÇÂç¹ç·×300¸ÄÇÛÉÛÃæ¡ª


8/27¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÁ´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ¶´¶¼ÕÀ¸ÊüÁ÷¡×¤òµ­Ç°¤·¤ÆºÇÂç¹ç·×300¸Ä¤Î¡ÖÆú¤Î¥À¥¤¥ä¡×¤òÇÛÉÛÃæ¡ª




À¸ÊüÁ÷¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ª


URL¡§https://www.youtube.com/live/rc2CY9EX-B4



Á´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ¶´¶¼ÕÀ¸ÊüÁ÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹


³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/8/28¡ÊÌÚ¡Ë 14:00 ～ 2025/9/25¡ÊÌÚ¡Ë 13:59


¢¨Æú¤Î¥À¥¤¥ä¤Ï1Æü50¸Ä¡¢6Æü´Ö¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ç·×300¸Ä³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¢¨ ¡ÖÁ´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ¶´¶¼ÕÀ¸ÊüÁ÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ÇÆú¤Î¥À¥¤¥ä¤òºÇÂç300¸Ä³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ 2025/9/20¡ÊÅÚ¡Ë03:59¤Þ¤Ç¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¢¨´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¥¢¥×¥ê¡¡´ðËÜ¾ðÊó


¥¿¥¤¥È¥ë¡§ONE PIECE ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å


ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store¡¢Google Play¡¢Steam


È¯Çä»þ´ü¡§2018Ç¯3·î29Æü


¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ù¥êーÃ¥¼è¥Áー¥àÂÐÀï


¸¢ÍøÉ½µ­¡§


(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://opbr.bn-ent.net/


¸ø¼°X¡§https://X.com/OPBR_official


ÇÛ¿®¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È


¢¨¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£


¢¨¥í¥´¡¦²èÁü¤ò¤´·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¤Îµ­ºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÎÁ¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨Apple¡¢App Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨Google Play¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨(C)2025 Valve Corporation. SteamµÚ¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£