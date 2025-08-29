App Store¡¦Google Play¡¦Steam¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ØONE PIECE ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¡ÙÁ´À¤³¦2²¯DLÆÍÇËµÇ°¡ªÄ¶¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¥¥ã¥é¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×»²Àï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éApp Store/Google Play/Steam¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î
¡ØONE PIECE ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÄ¶¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¥¥ã¥é¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÚÁ´À¤³¦2²¯DLµÇ°¡ÛÄ¶¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¤Î³«ºÅ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×»²Àï¡ª¡ÚÁ´À¤³¦2²¯DLµÇ°¡ÛÄ¶¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹³«ºÅÃæ¡ª
¡Ö¡ÚÁ´À¤³¦2²¯DLµÇ°¡ÛÄ¶¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2025/9/29¡Ê·î¡Ë13:59¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×»²Àï¡ª
¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×
Â°À¡§Çò
¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥²¥Ã¥¿ー
¥¹¥¥ë1¡§¥´¥à¥´¥à¤ÎÇò¤¤¥í¥±¥Ã¥È
ÄÌ¾ï·ÁÂÖ»þ¤Î¥¹¥¥ë1¡Ø¥´¥à¥´¥à¤ÎÇò¤¤¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¤ÏÅ¨¤Î¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤Î¼þ°Ï¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¥Á¥ãー¥¸¥¹¥¥ë¤À¡ª
¥Á¥ãー¥¸¤Ê¤·¤Ç¼«Ê¬¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤Å¨¤Î¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤Ø¡¢¥Á¥ãー¥¸´°Î»¤Ç¼«Ê¬¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤Å¨¤Î¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤¾¡ª
Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ç¤Ï¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤ËÃåÃÏ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿·ÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éÃ¥¼è¤òÁÀ¤¨¤ë¤¾¡ª
¥¹¥¥ë2¡§¥´¥à¥´¥à¤ÎÇòÀ±½Æ
ÄÌ¾ï·ÁÂÖ»þ¤Î¥¹¥¥ë2¡Ø¥´¥à¥´¥à¤ÎÇòÀ±½Æ¡Ù¤ÏÌµÅ¨¾õÂÖ¤Ç±óµ÷Î¥¤ÎÅ¨¤ØÉðÁõ²½¤·¤¿·ý¤Ë¤è¤ë¾ã³²Êª´ÓÄÌ¤Î¶¯Îõ¤Ê¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤¾¡ª
Å¨¤Î¥À¥áー¥¸¸º¾¯¤òÌµ»ë¤·¤ÆÂç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹¹¤Ë¥¹¥¥ëLv.5¤Ç¥¥ã¥é¥¿¥¤¥×¡Ö³¤·³¡×¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ØÍ¿¤¨¤ë¥À¥áー¥¸¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸ú²Ì¤âÄÉ²Ã¡ª
¥¹¥¥ë1¡Ê¥´¥à¥´¥à¤Îµð¿Í¡Ë¡§ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÌöÆ°
¥´¥à¥´¥à¤Îµð¿Í¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ë1¤Ï¡ØÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÌöÆ°¡Ù¤ËÊÑ²½¡ª
µðÂç¤Ê´é¤ÇÃÏÌÌ¤ò嚙¤ßºÕ¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÄ¹²¡¤·¥¹¥¥ë¤À¡ª
Å¨¤ÎË¸³²¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢Å¨¤Î¤ªÊõ¥¨¥ê¥¢¤Ø¹ë²÷¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤ªÊõ¤òÃ¥¼è¤·¤è¤¦¡ª
¥¹¥¥ëLv.5¤Ç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿Áê¼ê¤ÎËÉ¸æÎÏ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬ÄÉ²Ã¡ª
¥¹¥¥ë2¡Ê¥´¥à¥´¥à¤Îµð¿Í¡Ë¡§²òÊü¤Î·ý
¥¹¥¥ë2¤Ï¡Ø²òÊü¤Î·ý¡Ù¤ËÊÑ²½¡ªÌµÅ¨¾õÂÖ¤ÇµðÂÎ¤ò³è¤«¤·¤¿¾ã³²Êª¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÊü¤Ä¡ª
¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥¥ë¤â¥À¥áー¥¸¸º¾¯¤ÎÌµ»ë¤È¥¹¥¥ëLv.5¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¿¥¤¥×¡Ö³¤·³¡×¤Ø¤ÎÍ¿¥À¥áー¥¸Áý²Ã¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤¾¡ª
¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×¤Î»²Àï¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌPV¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ö»Í¹Ä ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×»²Àï¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌPV¤òYouTube¾å¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
À§Èó¡¢¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=OJuC4HXT04Y ]
Á´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¡ªÆÃÊÌ¿·CM¸ø³«Ãæ¡ª
Á´À¤³¦2²¯DLÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌCM¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
½ÂÃ«¤Ë¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥®¥¢5 ¥ë¥Õ¥£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡©À§Èó¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=XGGBcsH7UyE ]
Á´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¡ª³¤³°¸þ¤±ÆÃÊÌ±ÇÁü¸ø³«Ãæ¡ª
Á´À¤³¦2²¯DLÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤¿³¤³°¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³¹¤ò¥®¥¢5 ¥ë¥Õ¥£¤¬¼«Í³ËÛÊü¤ËÈô¤Ó²ó¤ë¡ª¡©À§Èó¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=BxtmPw0IHYk ]
¥®¥¢5¤È¶ÄÅ·2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªAR¥«¥á¥é¤¬ÅÐ¾ì¡ªX¤Ë¤Æ¡Ö#¥®¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢5AR¡×Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¥®¥¢5 ¥ë¥Õ¥£¤È¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬»£¤ì¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤ÎAR¥«¥á¥é¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢X¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¡¢AR¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò
¡Ö#¥®¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢5AR¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë
¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
AR¥«¥á¥é¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://opbr-ar.bn-ent.net/
Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://x.com/OPBR_official
¥®¥¢5¤È¶ÄÅ·2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªAR¥«¥á¥é
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://opbr-ar.bn-ent.net/
³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2025/9/29(·î) 13:59¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ö#¥®¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢5AR¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
»²²ÃÊýË¡¡§
£±.¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¸ø¼°X¡Ê@OPBR_official¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².AR¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¡Ö#¥®¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢5AR¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ
Êó½·¡§
ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ê¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ ～ 2025/9/11(ÌÚ) 23:59¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡
ÈøÅÄ±É°ìÏºÀèÀ¸¤«¤éÁ´À¤³¦2²¯DLÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤â¡ª
¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏºÀèÀ¸¤è¤ê¡¢¡ØONE PIECE ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÎÁ´À¤³¦2²¯DLÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖÁ´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ¶´¶¼ÕÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡ÖÆú¤Î¥À¥¤¥ä¡×¤òºÇÂç¹ç·×300¸ÄÇÛÉÛÃæ¡ª
8/27¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÁ´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ¶´¶¼ÕÀ¸ÊüÁ÷¡×¤òµÇ°¤·¤ÆºÇÂç¹ç·×300¸Ä¤Î¡ÖÆú¤Î¥À¥¤¥ä¡×¤òÇÛÉÛÃæ¡ª
À¸ÊüÁ÷¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
URL¡§https://www.youtube.com/live/rc2CY9EX-B4
Á´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ¶´¶¼ÕÀ¸ÊüÁ÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/8/28¡ÊÌÚ¡Ë 14:00 ～ 2025/9/25¡ÊÌÚ¡Ë 13:59
¢¨Æú¤Î¥À¥¤¥ä¤Ï1Æü50¸Ä¡¢6Æü´Ö¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ç·×300¸Ä³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¡ÖÁ´À¤³¦2²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ¶´¶¼ÕÀ¸ÊüÁ÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ÇÆú¤Î¥À¥¤¥ä¤òºÇÂç300¸Ä³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ 2025/9/20¡ÊÅÚ¡Ë03:59¤Þ¤Ç¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¡¡´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ONE PIECE ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥é¥Ã¥·¥å
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store¡¢Google Play¡¢Steam
È¯Çä»þ´ü¡§2018Ç¯3·î29Æü
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ù¥êーÃ¥¼è¥Áー¥àÂÐÀï
¸¢ÍøÉ½µ¡§
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://opbr.bn-ent.net/
¸ø¼°X¡§https://X.com/OPBR_official
ÇÛ¿®¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
