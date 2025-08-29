【2025年夏新登場】老舗による「絽の訪問着レンタル」サービス開始！今こそ『シアー』を和装で―フォーマルも夏らしく、軽やかに
老舗貸衣裳店が贈る、夏だけの上質な訪問着レンタルがスタート
創業50年の老舗貸衣裳店が手がける着物レンタル専門サイト「マイセレクト」（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、2025年8月より、夏のシアー素材「絽（ろ）」を使用した訪問着のレンタルサービスを開始いたしました。
洋装でも注目され続ける「シアー感（透け感）を活かしたスタイル」を、伝統の和装で。
フォーマルな装いに軽やかな抜け感を添える、夏ならではの新しい提案です。
『夏らしく上品に』を叶える、和のシアースタイル
「絽（ろ）」は、夏の正装着物に用いられる、透け感のある織り素材。
洋装でいうシアーなブラウスやチュールスカートのように、軽やかさと涼感を演出できるのが特徴です。
- 淡い寒色系やグレイッシュトーンの絽の訪問着を中心にセレクト
- 暑さの中でも美しく快適に過ごせる化繊素材
- 汗ジミが目立ちにくく、扱いやすいため初心者にもおすすめ
- トレンドの「透け」を、格式ある着物で上品に表現できます
【2025夏】絽の訪問着レンタルはこんな方におすすめ- 夏の結婚式や式典に『涼やかで失礼のない着物』を探している方
- お宮参りや会食など、親族の集まりに『軽やかな正装』を取り入れたい方
- 洋装よりも季節感のあるフォーマルを着たい方
- シアー素材は気になるけれど、露出は控えめにしたい大人の女性に
新サービスの特長- 上品な化繊の絽訪問着を厳選し、一式でお届け
- 全国配送・式場やホテルへの直送もOK
- クリーニング不要！脱いでそのまま返却できる気軽さ
- 帯や小物もすべてセットで、プロがコーディネート
- 身長・洋服サイズから選びやすい商品ページも充実
今後の展開
今後は、暑さが厳しい季節にも心地よく着られる夏素材の着物をさらに充実させてまいります。
特に「絽の訪問着」については、お客様からのご要望やお声をもとに、年齢やシーンに合わせたカラー・柄行きのバリエーションを随時拡充していく予定です。
また、シーズンごとのスタイリング特集やコーディネート事例の紹介など、初めての方でも選びやすく安心してご利用いただける情報発信にも力を入れてまいります。
担当者コメント（留袖マイセレクト運営責任者より）
「夏のきちんとした装いは、どうしても『暑そう』という印象を持たれがちです。
でも『涼やかで上品』という、和装ならではの魅力を、もっと多くの方に体験していただきたい──
そんな想いから、今回の《絽の訪問着レンタル》のサービス開始に至りました。
ご家庭に着物がなくても、着付けの知識がなくても、きちんとした夏のお洒落を楽しんでいただけるよう、私たちがしっかりサポートいたします。
ささやかな晴れの日の装いが、心に残る一日に変わる。
そのきっかけを、私たちのサービスが担えたなら、それ以上に嬉しいことはありません。」
記事等でのご利用にあたって
当店の調査データや情報をご紹介いただく際は、下記のご対応をお願いいたします。
引用元として「着物レンタルマイセレクトによる調査」である旨の明記
下記リンクの設置：
着物レンタル「マイセレクト」（訪問着レンタル）
https://www.tomesode-myselect.com/houmongi.html(https://www.tomesode-myselect.com/houmongi.html)
着物レンタル「マイセレクト」について
レンタル着物「マイセレクト」は、創業50年の貸衣裳店が運営する、フォーマル着物専門のオンラインレンタルショップです。
お宮参りの産着から、七五三、卒業式、成人式、結婚式、親としての晴れ舞台まで──
人生の節目一つひとつに寄り添いながら、装うよろこびと安心を全国へお届けしています。
訪問着・色留袖・黒留袖・振袖・卒業袴・婚礼和装まで、人生の「とっておき」にふさわしい装いを、上質なラインナップでご提供しています。
公式サイト：
https://www.tomesode-myselect.com/(https://www.tomesode-myselect.com/)
Instagram：
https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/(https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/)
運営会社 ：株式会社LIN
所在地 ：岐阜県可児市塩914-3
代表取締役：林 竜吾
事業内容 ：全国配送による着物レンタルサービス
TEL ：0574-65-2019
営業時間 ：10:00～18:00
定休日 ：水曜日