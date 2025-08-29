2025年10月13日（月）大好評のP・SPO自習室が道後北代に新規オープン！

株式会社三福ホールディングス

2025年10月13日（月）、株式会社三福ホールディングスが運営するP・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/)は愛媛県松山市道後北代に「P・SPO 道後北代店」の新規出店を予定しております。

P・SPO 道後北代店の特徴

・道後北代店のコンセプトは渋沢栄一カフェ

他の自習室にはない、コンセプトのカフェとして、室内サインに渋沢栄一の名言を採用しております。

・集中できる学習環境

自習に特化した設計で、一人ひとりが自分の世界に入り込める空間を提供します。

・全席個別ブース

全ての席がパーテーションで区切られた個別ブース。周囲を気にせず、学習に没頭できます。

・学生を応援！

学生街への新規出店で、これまで以上に多くの学生の学びを全力でサポートします。

【店舗情報】

店舗名： P・SPO 道後北代店

所在地： 〒790-0846 愛媛県松山市道後北代９ー２９ ヴィレッジ道後１F

オープン日： 2025年10月13日(月)

営業時間： 24時間

Wi-Fi：完備

P・SPO自習室の特徴・サービス

月額固定料金で安心！

P・SPO会員：4,980円（税込5,478円）/月で、平日・土日関係なく、自習室が24時間ご利用できます。

個別ブースで集中！

仕事や勉強の効率が上がるような環境を整えています。 また、定期的に清掃管理していますので、室内は常にきれいに保たれています。ご利用者のマナーも大変良く、清潔感のある室内となっています。

P・SPO会員になるには

24時間365日いつでも通える！

自習室はもちろん、フィットネスジム、シミュレーションゴルフ、スタジオレッスン、酸素カプセルなど月額会費内で、P・SPOの様々なサービスが使い放題。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/126_1_82f07d27a713630a1e85cd68aadf9763.jpg?v=202508300256 ]

P・SPOにご入会はこちら :https://pspo.jp/join/

会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

スポーツジム＆フィットネスPSPO（ピースポ）

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

メールアドレス：pspo.office@3puku.co.jp

担当：高良