気分で選べるLOUNIEの2大カセットアイテム、“今っぽカセット”と“女っぽカセット”が好評発売中！着回し術も紹介。

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、オリジナルブランド「LOUNIE(ルーニィ)」は、気分に合わせてスタイルを選べる“今っぽカセット”と“女っぽカセット”を発売しております。これらのカセットアイテムは、この秋のワードローブに欠かせない、着回し力抜群のアイテムです。また、ブランドスタッフが着用し、リアルな着こなしも紹介していますので、併せてご覧ください。

詳細はこちら :https://lounie.jp/pages/20250725_stylemecassette

全アイテム、ベージュ、ネイビーの2色展開。今っぽカセット

きちんと感のある素材と美しいシルエットが特徴のカセットアイテム。ドライな肌触りと優れた2WAYストレッチ素材で、快適な着心地を実現しています。

全てのアイテムがウォッシャブル可能で、ノーアイロンでお手入れ簡単。

・ショートペプラムジレ \24,200(税込)(https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=15510330)

・ダブルテーラードジャケット\35,200(税込)(https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=15516329)

・ラインアクセントノースリブラウス\15,400(税込)(https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=15511331)

・ラインアクセントタイトスカート\19,800(税込)(https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=15513332)

・ラインアクセントワイドパンツ \22,000(税込)(https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=15514333)

女っぽカセット

繊細なチュールや、スッキリ見えるシルエットなど、一枚でも華やかなアイテムを組み合わせれば、「女性らしさとこなれ感」 を兼ね備えたスタイルが実現します。

全てのアイテムがウォッシャブル可能で、ノーアイロンでお手入れ簡単。

・ラメ混ツイルデザインジレ\25,300(税込)(https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=15510323)

・ラメ混ツイルナローキャミワンピース\26,400(税込)(https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=15515325)

・ラメ混ツイルワイドパンツ\20,900(税込)(https://lounie.jp/itemdetail?ItemID=15514324)

ブランドスタッフ着回しコーデ

全アイテム、ライトベージュ、グレーの2色展開。LOOK1LOOK2LOOK3LOOK4LOOK5LOOK6LOOK1LOOK2LOOK3今っぽカセットジャケットにサテンカーゴパンツを合わせれば、きちんと感はそのままに、周りと差をつけるワンランク上のオフィスカジュアルが完成。ラインアクセントスカートに鮮やかなブルーのニットを合わせて、知的で洗練された印象に。カジュアルなラインパンツも、ストライプシャツを合わせれば一気に洗練された大人のスポーティースタイルに。デニムスタイルをアップデートするなら、インナーにシアートップスをプラス。透け感が軽やかさを演出し、大人の休日スタイルに。女っぽカセットキャミワンピースにシアージャケットをプラス。リラックスしながらも都会的なムードをまとった、デートにぴったりのスタイル。チュールが加わることで、ジレのきちんと感が軽やかな印象に。ストライプシャツとデニムでカジュアルダウンすれば、抜け感のある大人なミックススタイルを楽しめます。ボーダー×チノパンの着こなしをアップデート。ジレをレイヤードすることで、一気に垢抜けた上級カジュアルが完成。ロゴTシャツとざっくりカーディガンのカジュアルスタイルも、ボトムスにきちんと感のあるパンツを合わせれば、品よくまとまった印象に。スタッフ着回しコーデについてはこちら :https://lounie.jp/pages/20250829_cassette_styleSPECIAL NOVELTY

トレンドが薫る“今っぽカセット”orチュール使いがほんのり甘い“女っぽカセット”をセットアップでご購入の先着200名様に【オリジナルネックレス】をプレゼント！

※なくなり次第終了となります。

詳細はこちら(https://lounie.jp/information/detail?InformationID=1&SEQNO=861)

LOUNIEについて

〈きれい・知的・かっこいい。〉をキーワードに自分らしくポジティブに生きる女性へ、上質で洗練されたスタイルを提案。

1981年に誕生してから、銀座に本店を構え、街行く女性たちの装いをつくり続けてきました。

これからもずっと愛されるブランドとして大人の女性たちを彩り続けていくために、新しいチャレンジを続けてまいります。

