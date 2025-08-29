【パズル＆ドラゴンズ　ゼロ】縦でも横でもプレイ可能！新ダンジョンの追加や「＋」機能を実装！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社『パズル＆ドラゴンズ ゼロ』キービジュアル

https://pad-zero.com/jp/news/16

『パズル＆ドラゴンズ』をはじめとする『パズドラ』シリーズの最新作『パズル＆ドラゴンズ ゼロ（通称、パズドラゼロ）』にて、新ダンジョン、新機能の追加などを行うアップデートを2025年8月29日（金）に実施いたしました。

今回のアップデートでは、裏ダンジョンを新たに追加。ノーマルダンジョン「エデン」を全てクリアすると解放されます。

あわせて『パズル＆ドラゴンズ』本編でおなじみの「＋（プラス）」機能を実装。「＋」は裏ダンジョンでドロップし、入手するとチーム内のモンスターが強化されます。

裏ダンジョン登場「＋（プラス）」機能追加

その他にも、さまざまなダンジョンに新たなモンスターが続々登場。アップデートで遊びの幅がさらに広がった『パズドラゼロ』をどうぞお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1979_1_1d89c1643e5a00b9a4cac3556f2ae8e7.jpg?v=202508300226 ]

■ご自身のプレイヤーネームがゲームクレジット画面に掲載される！クレジット応募キャンペーン実施！

https://pad-zero.com/jp/news/14

対象期間中に今回実装された裏ダンジョンを全制覇すると、今後のアップデートでゲーム内の

クレジット画面にご自身のプレイヤーネームが掲載されます。これは『パズドラゼロ』をやり込んだプレイヤーだけが手にできる「証」です。全世界150か国以上でサービス中の『パズドラゼロ』。世界中のプレイヤーに、あなたの偉業を披露するチャンスです。ご応募いただいた方は、皆様掲載予定です。

ぜひ、裏ダンジョン全制覇にチャレンジしてご応募ください。

タイトル画面から応募クレジット画面イメージ

＜キャンペーン参加方法＞

１.ノーマルダンジョン「エデン」をクリアして「裏ダンジョン」を解放し、全エリア（エリア14-10まで）をクリアする。

２.達成後に『パズドラゼロ』タイトル画面の「応募」ボタンからエントリーする。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1979_2_68457b9b61a3e6f4ae995ce9c04deb17.jpg?v=202508300226 ]

■動画配信者チャレンジ企画が始動！

『パズドラ』の動画配信を行っている方々が『パズドラゼロ』の攻略に挑むチャレンジ企画がスタートします。配信者たちがチャレンジを達成するとその結果に応じて『パズル＆ドラゴンズ』本編で使える「☆7以上フェス限確定ゴッドフェスガチャ×1回」などの報酬を、ユーザーの皆様全員にプレゼントいたします。ぜひお気に入りの配信者を応援して、豪華報酬をゲットしましょう。

＜挑戦者＞

マックスむらい

https://www.youtube.com/@TheMaxMurai

コスケ

https://www.youtube.com/@kosuke

スー☆

https://www.youtube.com/@user-zs3ni9xz9k

ダックス

https://www.youtube.com/@daks_pad

なっち

https://www.youtube.com/@nachitemi

（順不同、敬称略）

『パズル＆ドラゴンズ ゼロ』基本情報

タイトル：パズルドラゴンズ ゼロ

ジャンル：パズルRPG

対応機種：対応機種：iOS15以降の対応端末／Android OS 10.0以降の対応端末

言語：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ブラジルポルトガル語、韓国語、中国語（繁体字、簡体字）、ロシア語

価格：基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

公式サイト：https://pad-zero.com/jp/

運営：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

アプリアイコン

App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id6593672175

Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.hangerss

コピーライト表記 ： (C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。