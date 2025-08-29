【パズル＆ドラゴンズ ゼロ】縦でも横でもプレイ可能！新ダンジョンの追加や「＋」機能を実装！
『パズル＆ドラゴンズ ゼロ』キービジュアル
https://pad-zero.com/jp/news/16
『パズル＆ドラゴンズ』をはじめとする『パズドラ』シリーズの最新作『パズル＆ドラゴンズ ゼロ（通称、パズドラゼロ）』にて、新ダンジョン、新機能の追加などを行うアップデートを2025年8月29日（金）に実施いたしました。
今回のアップデートでは、裏ダンジョンを新たに追加。ノーマルダンジョン「エデン」を全てクリアすると解放されます。
あわせて『パズル＆ドラゴンズ』本編でおなじみの「＋（プラス）」機能を実装。「＋」は裏ダンジョンでドロップし、入手するとチーム内のモンスターが強化されます。
裏ダンジョン登場
「＋（プラス）」機能追加
その他にも、さまざまなダンジョンに新たなモンスターが続々登場。アップデートで遊びの幅がさらに広がった『パズドラゼロ』をどうぞお楽しみください。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1979_1_1d89c1643e5a00b9a4cac3556f2ae8e7.jpg?v=202508300226 ]
■ご自身のプレイヤーネームがゲームクレジット画面に掲載される！クレジット応募キャンペーン実施！
https://pad-zero.com/jp/news/14
対象期間中に今回実装された裏ダンジョンを全制覇すると、今後のアップデートでゲーム内の
クレジット画面にご自身のプレイヤーネームが掲載されます。これは『パズドラゼロ』をやり込んだプレイヤーだけが手にできる「証」です。全世界150か国以上でサービス中の『パズドラゼロ』。世界中のプレイヤーに、あなたの偉業を披露するチャンスです。ご応募いただいた方は、皆様掲載予定です。
ぜひ、裏ダンジョン全制覇にチャレンジしてご応募ください。
タイトル画面から応募
クレジット画面イメージ
＜キャンペーン参加方法＞
１.ノーマルダンジョン「エデン」をクリアして「裏ダンジョン」を解放し、全エリア（エリア14-10まで）をクリアする。
２.達成後に『パズドラゼロ』タイトル画面の「応募」ボタンからエントリーする。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1979_2_68457b9b61a3e6f4ae995ce9c04deb17.jpg?v=202508300226 ]
■動画配信者チャレンジ企画が始動！
『パズドラ』の動画配信を行っている方々が『パズドラゼロ』の攻略に挑むチャレンジ企画がスタートします。配信者たちがチャレンジを達成するとその結果に応じて『パズル＆ドラゴンズ』本編で使える「☆7以上フェス限確定ゴッドフェスガチャ×1回」などの報酬を、ユーザーの皆様全員にプレゼントいたします。ぜひお気に入りの配信者を応援して、豪華報酬をゲットしましょう。
＜挑戦者＞
マックスむらい
https://www.youtube.com/@TheMaxMurai
コスケ
https://www.youtube.com/@kosuke
スー☆
https://www.youtube.com/@user-zs3ni9xz9k
ダックス
https://www.youtube.com/@daks_pad
なっち
https://www.youtube.com/@nachitemi
（順不同、敬称略）
『パズル＆ドラゴンズ ゼロ』基本情報
タイトル：パズルドラゴンズ ゼロ
ジャンル：パズルRPG
対応機種：対応機種：iOS15以降の対応端末／Android OS 10.0以降の対応端末
言語：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ブラジルポルトガル語、韓国語、中国語（繁体字、簡体字）、ロシア語
価格：基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。
公式サイト：https://pad-zero.com/jp/
運営：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
アプリアイコン
App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id6593672175
Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.hangerss
