【そごう・西武】２０２６おせち

株式会社そごう・西武コスパおせち 西武・そごう限定 美味づくし／和洋中四段重「宴」（送料込み・冷凍）23,220円

最大９連休となる２０２６年のお正月は、多様な過ごし方が想定されることから、「愛しい笑顔と、かこむ口福」をテーマに、わが家流で選べる多彩なバリエーションのおせちを展開します。

百貨店ならではの贅沢な「料亭・名店のおせち」に加え、和・洋・中華・多国籍の有名店の４人のシェフによるフィンガーフードやピンチョスに着想を得たオードブルや和・洋のシェフがコラボしたカップ入りおせちなど、カジュアルスタイルのおせちに新たな企画商品を投入します。

さらに、人気キャラクターとコラボした「キャラクターおせち」では、「推し活」から広がる消費ニーズにも応えます。

加えて、物価高騰の中でも、ボリュームと価格に満足いただける「コスパおせち」を新たに投入。

昨年好評だった早期ご注文送料無料キャンペーンも継続して実施いたします。（一部店舗を除く）

そごう・西武のおせち概要

【西武・そごう公式オンラインストア「e.デパート」】

■会期：9月4日（木）午前10時～12月15日（月）午後11時59分まで

＊一部商品を先行受注、18日（木）より拡大展開

＊店舗受け取り商品は12月5日（金）午後11時59分まで

【そごう・西武店舗】

■会期：10月1日(水)～12月22日（月）まで ＊店舗により会期は異なる

■展開店舗：そごう・西武全10店舗

ライフスタイルの変化に合わせたカジュアルおせちの品揃えを拡充

西武・そごう公式オンラインストア :https://edepart.sogo-seibu.jp/feature/f500100?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral

ライフスタイルの変化にあわせて、食べるシーンやメニューを“わが家流”に選べるカジュアルなおせちの品ぞろえを拡充します。有名店のシェフがコラボしたカップおせちや４人のシェフの味を一段でお気軽に楽しめるオードブル重など、新感覚で話題性も兼ね備えたおせちが登場します。

4人のシェフの料理を1段に詰め合わせる今までになかった商品

西武・そごう限定 銀座 和久多×レストラン ヒロミチ×HYENE×赤坂璃宮／夢の４シェフコラボ 和洋中オードブル一段重19,440円 ２～3人前（1段・縦22.2×横32.1×高さ5.9cm、全12品）

西武・そごう限定 銀座 和久多×レストラン ヒロミチ×HYENE×赤坂璃宮／夢の４シェフコラボ 和洋中オードブル一段重19,440円

伝統にとらわれず日本各地の食材や調理法を取り入れたフレンチを提案する「レストラン ヒロミチ」（恵比寿）の小玉弘道氏、季節感を大切にした、素材の魅力を繊細に引き出す日本料理を手がける「銀座 和久多」（銀座）の亀山昌和氏、韓国料理のエッセンスを取り入れたフレンチを創作する「HYENE（イェン）」（表参道）の木本陽子氏、日本の広東料理を牽引した父譚彦彬氏から志と味を受け継ぎ、次世代を担う「赤坂璃宮」（赤坂）の譚澤明氏によるコラボレーション。４人のシェフの創意あふれる迎春オードブル。お酒とのペアリングも楽しい、目にも華やかなお重です。

「レストラン ヒロミチ」（恵比寿）小玉弘道氏「銀座 和久多」（銀座）亀山昌和氏「HYENE（イェン）」（表参道）木本陽子氏「赤坂璃宮」（赤坂）譚澤明氏お重のまま、ほかの料理と組み合わせ、シーン別にアレンジ可能なカップ入り

西武・そごう限定 新宿 割烹 中嶋×オテル・ド・ヨシノ／和洋折衷カップおせち二段重※ 32,400円 ４～5人前（2段・縦27.7×横27.7×高さ5.4cm、全50品）

西武・そごう限定 新宿 割烹 中嶋×オテル・ド・ヨシノ／和洋折衷カップおせち二段重 32,400円

北大路魯山人はじめ文人たちが愛した日本料理の伝統を継ぐ名店、「新宿 割烹 中嶋」（新宿）の中嶋貞治氏と、パリの「ステラマリス」で世界の美食家たちを魅了してきたフレンチ「オテル・ド・ヨシノ」（和歌山）の吉野建氏のコラボレーションによる新感覚おせち。それぞれ一段、２５個ずつのカップに和と洋の料理が収められており、手に取って食べやすく、またほかの料理と盛り付けて華やかな正月の食卓を演出していただけます。

年末に洋の１段、年始に和の１段、お茶ラーメンは年越しそば代わりにも

西武・そごう限定 フードクリエーター丸山千里監修／年越し洋風オードブル＆迎春和風オードブル お茶ラーメン3食付※ 28,780円 ３～4人前（2段・縦19.4×横25.3×高さ5.4cm、全60品）

+お茶ラーメン（麺90ｇ、スープ180ｇ、蟹餡50ｇ、抹茶ペースト2.5ｇ、抹茶粉末1ｇ）×３

西武・そごう限定 フードクリエーター丸山千里監修／年越し洋風オードブル＆迎春和風オードブル お茶ラーメン3食付 28,780円お茶ラーメン

商品やレシピ開発も行う注目のフードクリエーター丸山千里氏監修のオードブル感覚で楽しめるおせち。

洋の段は洋酒に合う肉料理を中心に、和の段は伝統的な食材を和酒に合う味に仕立てており、食材の組み合わせの妙で食べ飽きない味わい。丸山千里氏が料理コンテストで絶賛された「お茶ラーメン」は抹茶の風味と鶏の清湯スープが絶妙にマッチする一杯。山椒をきかせた蟹の餡掛けを絡めます。麺を食べ終えたら、ご飯を入れて〆るのもおすすめです。

ボリューム感もお得感も叶えるコスパおせち

価格上昇が続く中、おせちにおいても値ごろ感を重視した商品を初めて企画しました。ボリューム感のあるおせちとして、「和」「洋」「中」が楽しめる四段重や100品目を詰め合わせた二段重など取り揃えました。広域配送可能（配送料込）でご自身のタイミングで解凍できる冷凍おせちです。

西武・そごう限定 美味づくし／和洋中四段重「宴」（送料込み・冷凍）23,220円

4人前（4段・縦19.6×横19.6×高さ5.8cm、全66品）

西武・そごう限定 美味づくし／和洋中四段重「宴」（送料込み・冷凍）23,220円

和の食材を中心に洋食と中華のメニューもバランスよく取り入れた集いの席にふさわしいお重。

賞味期限：冷凍保存で2026年1月31日（土）まで）［お届け日：12月29日（月）～30日（火）］」

宮川町 ほった／和洋中100品目おせち二段重（送料込み・冷凍）21,384円

３～4人前（２段・縦28.5×横38.0×高さ5.4cm、全100品）

宮川町 ほった／和洋中100品目おせち二段重（送料込み・冷凍）21,384円

和洋中の食材を多彩に詰め合わせて１００種類の品目を１つのおせちに。

賞味期限：冷凍保存で2026年1月31日（土）まで ［お届け日：12月29日（月）～30日（火）]

好きなキャラクターで年明けを祝う「推し活」おせち

購買動機として見過ごせない「推し」要素をおせちにも。２０２６年に５５周年を迎える「仮面ライダー」。「仮面ライダー」を視聴していた世代などをはじめ、ファンに向けた限定商品を企画しました。

西武・そごう限定 仮面ライダーおせち2026二段重 （送料込み・冷凍）24,840円

2人前（２段・縦17.8×横17.8×高さ4.7cm、全42品）(C)石森プロ・東映

西武・そごう限定 仮面ライダーおせち2026二段重 （送料込み・冷凍）24,840円 (C)石森プロ・東映お重祝箸3膳マフラータオル

2026年に55周年を迎える仮面ライダーのおせち。オリジナルの重箱に、一の重は仮面ライダー、二の重はショッカーをイメージした食材を詰め合わせました。仮面ライダー1号の刺繡入りのマフラータオル（110×20cm）と仮面ライダーのロゴ入りの祝箸（3膳）の豪華特典もファンにはうれしいお年玉に。

賞味期限：冷凍保存で2026年1月31日（土）まで ［お届け日：12月30日（火）］

ハレの日に技と贅を尽くした「料亭・名店の贅沢おせち」

自宅に居ながら料亭・名店のこだわりの味を楽しめるおせちを取りそろえます

西武・そごう限定 懐石 辻留／ 和風三段重「萬里」 178,200円

4人前（３段・直径20.0×高さ6.0cm、全30品）

西武・そごう限定 懐石 辻留／ 和風三段重「萬里」 178,200円

明治三十五年創業の歴史が薫る、茶懐石の名店から。懐石料理の奥深さを実感できる祝い重。

＊12月31日（水）に店頭でのお渡しのみ

新年最初のティータイムに「スイーツおせち」

ティータイムも新年らしく華やかに盛り上げるスイーツの３段重

ピエール・エルメ・パリ／ドゥスール デュ ヌーベル アン（送料込み・冷凍） 24,200円

6～7人前（マカロン7種計15個、パティスリー4種類計7個、パウンドケーキ1個、3段・縦18.0×横18.0×高さ6.8cm、12種計23品）

ピエール・エルメ・パリ／ドゥスール デュ ヌーベル アン（送料込み・冷凍） 24,200円

代名詞ともいえるマカロンやケーキなど、スイーツの数々をフラワーアーティスト東 信氏のアレンジメントを施した華やかなパッケージに詰め合わせました。

賞味期限：冷凍保存で30日 ［お届け日：12月29日(月)または30日（火）］

おせちの早期ご注文送料無料キャンペーン

昨年に引き続き、「おせち早期ご注文送料無料キャンペーン」を実施。会期中「早期送料無料」マークの付いた対象商品の注文は送料無料でお届けします。（リリース内では※マークのものが対象商品）

＜キャンペーン期間＞

店頭での注文：各店おせち特設会場開設日～１０月３１日（金）＊店舗により異なる

e.デパートでの注文：９月４日（木）午前１０時～１０月３１日（金）午後１１時５９分

＊９月４日（木）からの展開商品は一部商品のみ、１８日（木）より拡大