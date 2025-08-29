駅スタンプアプリ「エキタグ」スカイマーク×茨城空港コラボ企画「西園寺がどこかに隠したエキタグを探し当てろスタンプラリー」開催！

株式会社ジェイアール東日本企画

◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、スカイマーク株式会社が主催する「西園寺がどこかに隠したエキタグを探し当てろスタンプラリー」が2025年9月1日（月）～11月30日（日）の期間で開催されます。

◎スカイマークが全国7都市から就航する茨城空港を舞台に、「エキタグ」および旅系YouTuber西園寺氏とコラボレーション。また今回の企画では、茨城空港内にスタンプを設置いたします。是非、この機会に茨城空港へ足をお運びくださいませ。

■「西園寺がどこかに隠したエキタグを探し当てろスタンプラリー」の開催

（１）実施期間 2025年9月1日（月）～2025年11月30日（日）

（２）主催箇所 スカイマーク株式会社

（３）対象箇所

１.対象箇所

【対象駅：5駅】

JR東日本 水戸駅、常陸太田駅、小金井駅、宇都宮駅、日光駅

【対象スポット：4箇所】

筑波山、茨城県庁25階展望ロビー、アクアワールド大洗、

茨城空港インフォメーションカウンター

２.達成条件と特典

【３個達成賞】

対象駅・施設のうち3個スタンプ取得で、限定スタンプとトレーディングカードを

プレゼントします。

※茨城空港インフォメーションカウンターで取得できます。

※トレーディングカードは先着300名です。

【７個達成賞】

対象駅・施設のうち7個スタンプ取得で、限定スタンプをプレゼントします。（※自動付

与）

さらに、キャンペーン終了後に実施する、抽選で50名様に当たるオリジナルグッズプレゼン

ト抽選に自動でエントリーされます。

３.記念スタンプ

茨城空港スカイマーク到着ロビー手荷物受取場で、特別スタンプをプレゼントします。

記念スタンプデザイン

（４）スタンプの取得時間・取得場所

デジタルスタンプ設置駅には NFC タグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時

間、取得場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください

（５）茨城空港について

2025年3月11日（火）、茨城空港は開港して15周年を迎えました。スカイマークは、2010

年に茨城＝神戸線を開設、 以来、札幌（新千歳）、福岡、那覇に直行便（計7往復14便/日）

を運航するほか、神戸経由で長崎、鹿児島、那覇経由で宮古（下地島）へ乗継便を設定し、全

国的なネットワークを形成しています。

今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。

★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html

※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※画像はすべてイメージです。

■デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」

公式HP ：https://www.ekitag.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/

X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp