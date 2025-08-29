第82回ヴェネツィア国際映画祭にて、ナオミ・ワッツがヴァレンティノを着用し登場

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社

2025年8月27日（水）よりイタリア、ヴェネツィアで開催されている第82回ヴェネツィア国際映画祭にて、女優のナオミ・ワッツがヴァレンティノ（Valentino）を着用し登場しました。

ナオミ・ワッツ(Naomi Watts) Valentino/ SGP Italia

ナオミ・ワッツ(Naomi Watts)は、8月28日（木）に行われた映画『Jay Kelly（ジェイ・ケリー）』のプレミアにて、クリエイティブ ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレ(Alessandro Michele)が彼女のために特別にデザインした、カスタムメイドのルックを着用しました。

ハート型ネックラインが特徴のヌードカラーのストラップレスドレスには、マルチカラーのスパンコールによるフローラル刺繍が施され、ウエストにはプリーツ入りのブラックタフタのリボンがあしらわれており、ヴァレンティノ ガラヴァーニのアクセサリーが、スタイルを完成させています。

