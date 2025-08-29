韓国スキンケアブランド「MENTHOLOGY（メンソロジー）」

株式会社BARUDA

■ ブランド紹介

「MENTHOLOGY（メンソロジー）」は、“肌の熱感を下げる”ことを追及した商品を展開している韓国発スキンケアブランド。

紫外線や外気の影響で火照りやすい肌に、ひんやりとした清涼感を届けることを得意とし、使うたびに肌も気分もすっきりとリフレッシュできるケアを提案しています。

クーリングと聞くと「肌に刺激があるのでは？」と心配になる方もいるかもしれません。

しかし、メンソロジーの製品は植物由来のメントール成分を中心に展開しており、心地よい使用感とやさしい冷感を両立。安心して続けられることから、多くのお客様に支持されています。

さらに「クーリング＝夏」というイメージにとどまらず、お風呂上がりや運動後など肌が熱を持ったタイミングにも活躍。季節を問わず使える“シーズンレスアイテム”としても注目を集めています。

■ 韓国内での単独POP-UP開催

韓国最大規模の百貨店「ザ・現代ソウル」で盛況のうちにPOP-UPストアを終えた後、2025年夏にはソウルに続き「コネクト現代清州店」にてブランド単独のPOP-UPイベントを開催しました。

新しくオープンした複合文化空間「コネクト現代清州」では、同期間の売上1位を記録し、大きな反響を得ました。

7月24日（木）から30日（水）までのわずか7日間にわたり開催された今回のイベントは、多くの来場者から熱い反響を呼び、一部商品は早期完売を記録しました。

会場では「最大60％オフ」のPOP-UP限定プロモーションをはじめ、リニューアルされた製品を実際に体験できる特別なブースを設置。

さらに、購入者限定のプレゼントイベントも実施され、来場者と直接交流できる仕掛けが盛り込まれました。

こうした体験を通じて、メンソロジーならではの爽快な世界観とユニークな製品が、多くのお客様に深く印象づけられる場となりました。

■ 人気アイテム「マスクパック」

そのPOP-UPでも特に人気を集めたのが、ブランドを代表する「スーパークールマスクパック」。

メントール成分を配合したシートマスクは、肌にのせた瞬間に即時のクーリング感を与え、約30分間ひんやり感が持続します。紫外線や熱で火照った肌を心地よく鎮静してくれます。

暑い夏に欠かせないケアアイテムとして定着したこのマスクパックは、たっぷりの水分補給効果もあり、メイク前の肌コンディションを整えるのにも最適です。

1箱5枚入りのセットで、デイリーケアにも気軽に取り入れやすく、手頃な価格帯も魅力のひとつです。

SNSを中心に口コミが急速に広がり、多くのファン層を獲得しています。

■ Qoo10メガ割でお得に

韓国内POP-UPでも高い評価を得た「スーパークールマスクパック」をはじめとする注目アイテムが、8/31からの日本最大級のショッピングイベント「Qoo10メガ割」に登場。

普段から手に取りやすい価格帯のメンソロジー製品ですが、今回のメガ割では特別価格が適用され、まとめ買いの絶好のチャンスです。

暑さや紫外線でダメージを受けやすい夏の肌ケアにぴったりの「スーパークールマスクパック」をはじめ、シーズンレスで愛用できるアイテムをお得に試せるこの機会。

期間限定の特典をぜひ活用し、メンソロジーの清涼感あふれるスキンケアを体験してください。

Qoo10公式販売サイト

https://www.qoo10.jp/shop/menthology