美脚とお洒落が叶うジーンズ リーバイス(R)エクスクルーシブ第二弾
グローバルジーンズブランド「Levi’s(R)（リーバイス(R)）」から、ラインナップの中で最もハイライズのRIBCAGEジーンズを、アーバンリサーチだけのExclusiveデザインでご用意。
各店にて2025年9月5日(火)に発売を開始いたします。
リーバイス(R)レディースのラインナップの中で最もハイライズなジーンズ。ヒップをスリムに見せ、ウエストを強調し、脚を長く見せてくれます。スタイルの良さを強調して、見かけだけでなく気分も上げてくれるフィット感とボタンフライでおなか回りをすっきり見せてくれるのも嬉しいポイント。
今回の別注ポイントは、ヘビーオンスのシュリンク・トゥ・フィット素材を使用し、オーセンティックデニムの見え方を保ちながらストレッチが効いて履き心地もアップ。合わせやすい中濃インディゴカラーの程よいビンテージ加工に、さらに膝にダメージがあるデザインで、ファッション性も高いジーンズになっております。ぜひご注目ください。
EXCLUSIVE RIBCAGE STRAIGHT ANKLE
[ UWA6-72693-0261 ]
PRICE：\14,300 (tax incl.)
COLOR：Q MOTHER
SIZE：26 / 27 / 28
【発売日】
2025年9月5日(金)
【取り扱い店舗】
URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.235959621.513241002.1756292782-1212689037.1738886534)
※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。
※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。