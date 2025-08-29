1786年創業ウィーンの老舗洋菓子ブランドDEMEL(デメル)より季節限定商品『クライネクーヘン (林檎とクルミ)』が新発売

デメル・ジャパン株式会社『クライネクーヘン (林檎とクルミ)』 ※写真はイメージです

オーストリア ウィーンの老舗洋菓子ブランド「DEMEL(デメル)」を運営するデメル・ジャパン株式会社(本社：東京都台東区、代表取締役社長：大住 佑介)は、季節限定商品『クライネクーヘン (林檎とクルミ)』を全国百貨店のデメルショップおよびデメル公式オンラインショップにて、2025年8月下旬より順次発売いたします。

このたび発売されます『クライネクーヘン (林檎とクルミ)』は、デメルの人気商品『クライネクーヘン』の限定商品で、この時季だけの味わいです。カルヴァドス酒を加えたチョコレートガナッシュを、林檎とクルミを加えた生地で包んで焼き上げた、林檎の甘酸っぱい香り広がる風味豊かな焼き菓子です。

パッケージの美しさに定評のあるデメルならではの、印象的な新デザインのパッケージはギフトとしてお薦めです。ぜひ『クライネクーヘン (林檎とクルミ)』をお楽しみください。

【商品概要】

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

クライネクーヘン (林檎とクルミ)

商品名：クライネクーヘン (林檎とクルミ)

内容： 4個入

価格： 1,188円 (税込) [本体価格 1,100円]

林檎とカルヴァドス酒香る風味豊かなチョコレートガナッシュを、クルミを加えた林檎風味の生地で包んで焼き上げました。林檎とシナモンの優しい香りにクルミの食感も楽しい焼き菓子に仕上げました。

【デメルについて】

かの神聖ローマ帝国を統治したハプスブルク家の紋章をブランドマークに戴き、約240年の歴史を持つ老舗洋菓子舗「デメル」。その歴史はまさに、ウィーンの歴史、ハプスブルク家の歴史とともにありました。華麗で上品な味、美しくロマンチックなパッケージは、創業以来世界の人々に愛され続けています。

【会社概要】

会社名：デメル・ジャパン株式会社

所在地：東京都台東区上野1-20-10

代表者：代表取締役社長 大住 佑介

UＲＬ：https://www.demel.co.jp/