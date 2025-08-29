【HBC北海道放送】映画『あぐり王国北海道』 上映決定！食と映画の祭典「北海道フービーフェスティバル 2025」で初のオリジナルドキュメント映画を公開!

北海道放送株式会社

HBC北海道放送のテレビ番組「あぐり王国北海道 NEXT」（毎週土曜午後5時～）は、初めてオリジナルドキュメント映画を製作します。この映画は、10月10日（金）～12日（日）に札幌市内の映画館や複数の施設で開催される、北海道の強みである食・観光と映像の魅力を味わう映画祭、「北海道フービーフェスティバル2025」で上映します。

長年、北海道農業を応援してきた「あぐり王国」が、北海道の農業従事者の思い、北海道の農畜産物の魅力を詰め込んだ作品と極上のコース料理をご提供します。

【TEAM NACS 森崎 博之】

2008年から続けてきた『あぐり王国北海道』が映画になる日が来るとは！本当に感慨深いです。農業を見つめ、人と食をつなぐ旅の積み重ねが、こうして大きなスクリーンに映し出されることを嬉しく思います。そして初上映の場が、“北海道フービーフェスティバル”。食と映画のお祭りでお披露目できるなんて、これ以上ふさわしい舞台はありません。北海道の農畜産物は、まさに世界に誇れる宝物です。この映画を観て、“北海道ってやっぱりすごい！”と笑顔で感じてもらえたら嬉しいです。劇場でお待ちしています！

【HBC アナウンサー 森 結有花】

「おいしい食べ物の周りには笑顔が集まる」

そんな光景を『あぐり王国北海道』ではいつも見てきました。この映画には笑顔の源となるおいしい北海道の食材と、かっこいい生産者の魅力がつまっています。大きなスクリーンでご覧いただき、ぜひお腹を空かせてください。みなさまの食卓がより一層笑顔で溢れますように！



【タイトル】 映画『あぐり王国北海道』（仮題）

【日時】202５年１０月１２日（日） 9:15開場 ／ 9:30開始

【会場】TOHOシネマズすすきの 8番スクリーン（札幌市中央区南4条西4丁目1）

【チケット】一般鑑賞券（全席指定） 2,500円

ワイドコンフォートシート（全席指定） 2,800円

プレミアシート（全席指定） 3,500円

フービーランチ＆鑑賞券（全席指定） 10,500円

【登壇】森崎博之 ほか

【公式ＨＰ】https://fooviefes.com/

