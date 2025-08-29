【NFT漫画プロジェクト in ジンバブエ】現地での漫画家募集を開始・ジンバブエ初のアニメコンベンション

株式会社実業之日本社

株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）と株式会社実業之日本デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）は、NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）と協業し、共同プロジェクト「ジンバブエと漫画でつながる国際文化交流プロジェクト」に関し、2025年8月15日より9月30日までの期間で現地漫画家の募集を開始したことをお知らせいたします。

また、現地での活動の一環として、2025年8月24日にジンバブエで開催されたアニメコンベンション「OTAKUKON（オタクコン）」においても、在ジンバブエ日本国大使館及び現地関係者の協力を得て広く公募活動を実施しました。同イベントはアニメ、漫画、ゲーム、コスプレなど、日本のポップカルチャーを紹介するジンバブエ初の本格的なアニメコンベンションであり、多くの来場者にプロジェクトの趣旨や応募方法を周知する機会となりました。

● OTAKUKON公式サイト

https://otakukon.com/

当社は本プロジェクトを通じて、ジンバブエから有望な漫画家を発掘し、日本市場でのデビューを支援することで、漫画を通じた国際文化交流とNFTを活用した新しい出版の形を推進してまいります。

今後の進捗なども順次お知らせしてまいりますので、引き続きご期待ください。

NFT漫画プロジェクト in ジンバブエについて

本プロジェクトは、Zaif INOが実業之日本社と連携して進める国際文化交流プロジェクトです。ジンバブエから有望な漫画家を発掘し、日本市場でのデビューを支援することで、漫画を通じた両国の文化的架け橋を築くことを目指しています。

プロジェクトの概要および詳細につきましては、2025年6月20日に公開した以下のお知らせをご覧ください。

https://cfhd.caica.jp/cfhd/wp-content/uploads/2025/06/20250620_2_oshirase.pdf

Zaif INOとは

Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。

Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。

さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

【Zaif INOサービスページ】https://zaif-ino.com/

【NFTカード紹介ページ】https://zaif-ino.com/media/nft-card/

【Zaif INO公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/zaif_ino

【Zaif INO公式メールマガジン】https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/

【Zaif INO公式Discord 】https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs

【Zaif INO公式LINE 】https://line.me/R/ti/p/@841xxews

NFTを販売したいプロジェクト、企業様を随時募集しています。

ご興味がある方は zaif-ino@caica.jp までお問い合せください。

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイトhttps://www.caica.jp/web3/

■「CAICA Web3 For Biz」法人窓口https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9