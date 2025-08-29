店舗限定商品「ＳＰ-1420 AK」全６色を発売

株式会社スピングルカンパニー

株式会社スピングルカンパニー（本社：広島県府中市、代表取締役社長：内田貴久）は、SPINGLE「SP-1420」の新色６色を「SP-1420AK」として、限定店舗にて８月30日（土）から順次発売します。

OrangeWhiteDark BlueMustardWineLight Gray

■「SP-1420 AK」について

2025年春発売の「SP-1420」は、SPINGLEで人気のカンガルーレザーを使用したミッドカットモデル「SP-442」を内羽根スタイルにしたモデルです。サイドゴアを備えた着脱のしやすさ、履き口のパッドによる足当たりの良さ、足全体を包み込むような履き心地など、名品の良さはそのままに、随所に採用した牛革をデザインのアクセントにしています。今回は「SP-1420」のベースである「SP-442」で人気のダークブルーやライトグレー、ホワイトのほか、オレンジ、ワイン、マスタードの暖色3色を合わせて「SP-1420AK」として店舗を限定し発売します。

「SP-1420AK」Orange

■「SP-1420 AK」商品概要

・アッパー：カンガルーレザー、牛革

・バルカナイズ製法で生産

・価格：25,850円（消費税込）

・カラー：Light Gray、Dark Blue、Mustard、Orange、Wine、White

・サイズ：XS、SS、S、M、L、LL、XLのユニセックス7サイズ展開

・発売：2025年8月30日（土）から順次 ※店舗によって異なります。

■「SP-1420 AK」取扱店舗

「SP-1420AK」は、下記16店舗でのみ販売します（オンラインでの取り扱いはありません）。

・SPINGLE 2k540：03-5812-4877

・SPINGLE 戸越銀座：03-6451-3989

・SPINGLE 軽井沢：0267-46-8720

・SPINGLE 京都寺町：075-212-7226

・SPINGLE 京都東山：075-531-8847

・SPINGLE 博多川端：092-710-4850

・アルカヤ靴店 小樽：013-461-6076

・アルカヤ靴店 函館赤レンガ：0138-86-7708

・アルカヤ靴店 成田：0476-37-7772

・アルカヤ靴店 草津：0279-82-5066

・アルカヤ靴店 熱海：0557-85-3033

・アルカヤ靴店 京都銀閣寺：075-746-4085

・アルカヤ靴店 城崎温泉：0796-32-2205

・アルカヤ靴店 もくあみの杜：0977-75-9837

・アルカヤ靴店 湯布院：0977-85-7620

・浅草屋靴店：03-6802-8463

■本件に関するお問合せ先

【消費者】 上記取扱い各店舗

【報道関係者】 スピングルカンパニー東京企画室 プレス担当：滝口

携帯電話:080-8985-5316 TEL:03-3871-2171 メール：takiguchi@spingle.jp

■SPINGLE COMPANYについて

株式会社スピングルカンパニーは、広島県府中市に本社・工場を構えるスニーカーメーカーです。自社工場でバルカナイズ製法にこだわったレザースニーカー「SPINGLE」 を企画・製造・販売しています。長年培った職人達の高度な技術を受け継ぎながら、心地よい履き心地にこだわり個性的かつ流行に左右されない商品を追求し続けています。https://www.spingle.jp/