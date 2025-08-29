2025年、新作夏アニメの「ABEMA」中間ランキングを発表！再生数部門では『光が死んだ夏』がコメント数部門では『タコピーの原罪』が1位を獲得！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年新作夏アニメの中間ランキング、上位5作品を発表いたします。

「ABEMA」は、アニメチャンネルにて放送中の2025年7月クールの新作アニメと継続新作アニメを対象に、第1話または7月クールの初回放送から、7月28日週までの約1ヶ月間の視聴データを独自に集計。リアルタイム放送、およびオンデマンド配信での1話あたりの平均再生数、放送時の平均コメント数から算出した「再生数ランキング」「コメント数ランキング」各ランキングの上位5作品を発表いたします。

■「再生数ランキング」は話題の青春ホラー『光が死んだ夏』が1位を獲得！

第1位：『光が死んだ夏』

第2位：『ダンダダン』第２期

第3位：『タコピーの原罪』

第4位：『怪獣８号』第２期

第5位：『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』

■「コメント数ランキング」は「少年ジャンプ＋」発の衝撃作『タコピーの原罪』が堂々1位に

第1位：『タコピーの原罪』

第2位：『「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』

第3位：『まったく最近の探偵ときたら』

第4位：『光が死んだ夏』

第5位：『追放者食堂へようこそ！』

再生数部門では、話題沸騰中の青春ホラー『光が死んだ夏』が堂々1位を獲得。“ナニカ”がじわじわと日常を蝕んでいく様を描く、作品の独特な世界観や息を呑むストーリーが多くの視聴者を惹きつけ、放送時には「アニメ綺麗」「夏に本気のホラーアニメうれしい」などの反響が。コメント数部門でも4位を獲得し、圧倒的な存在感を放っています。

続く2位には、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）発の大人気オカルティックバトル＆青春物語『ダンダダン』第2期がランクイン。前作の人気を受け継ぎつつも新たな展開でさらなる視聴者を引き込み、安定した人気を見せつけています。

また3位には同じく「少年ジャンプ＋」発の衝撃作『タコピーの原罪』がランクイン。その緻密で深いテーマがたちまち話題を呼び、放送時には「感情…ぐちゃぐちゃになる…」「作画好き」「タコピーかわいい」などとコメントが殺到。コメント数部門では見事1位を獲得し、ストーリーの持つ衝撃度と考察性の高さがそのままリアルタイムの盛り上がりにつながる結果となりました。

ほかにも、コメント数2位に大人気コスキュン(ハート)ストーリー『「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』、再生数部門4位には『怪獣８号』第２期、5位に『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』が続き、続編作品のランクインが目立つ結果に。一方、初アニメ化作品からは、おじさんと女子高生の凸凹探偵バディが贈るギャグコメディ『まったく最近の探偵ときたら』や、“飯テロ”シーンが話題の異世界ファンタジー『追放者食堂へようこそ！』がランクインし、個性と世界観を活かした作品がコメント数上位を占める結果となりました。

なお、以上の「2025年夏アニメABEMA中間ランキング」上位作品は「ABEMA」のアニメチャンネルにて絶賛放送中です。まだチェックしていない方も、ぜひ「ABEMA」で、話題の人気アニメをご覧ください。

■「2025年夏アニメABEMA中間ランキング」上位作品を絶賛放送中！

▼『光が死んだ夏』無料独占・見放題最速配信

(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：毎週土曜日夜25時55分より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BV236wCchYbP2o

※放送後1週間、最新話を無料独占でお楽しみいただけます。

※初回放送時に視聴者から寄せられたコメントの一部です。

・ｷﾀﾜｧ━━━━━━(n'∀')η━━━━━━ !!!!

・アニメ綺麗やな

・夏に本気のホラーアニメうれしいぞ

・怖いけど面白かった

・夏にぴったりなアニメだね

▼『ダンダダン』第2期 無料放送

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：毎週木曜日夜25時より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Aoeawn4nkPyRJ7

※放送後、最新話の無料配信を開始いたします。

※初回放送時に視聴者から寄せられたコメントの一部です。

・ずっと第2期待ってた！！

・ターボババアきゃわ

・ヌルヌル作画

・マジで面白い、こんな展開だったのか

・もう今週終わりかよ、萎えるぜ

▼『タコピーの原罪』全話配信中

(C)タイザン5／集英社・「タコピーの原罪」製作委員会

※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも見放題！

番組URL：https://abema.tv/video/title/19-266

※初回放送時に視聴者から寄せられたコメントの一部です。

・最高にハッピーな物語って聞いて来たんだけど…

・タコピーかわいいね

・感情…ぐちゃぐちゃになる…

・作画好き

・ハッピー道具すげええええええ

▼『怪獣８号』第２期 無料放送

(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也／集英社

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：毎週土曜日夜11時30分より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/98r61KFMmBj2Yf

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

※初回放送時に視聴者から寄せられたコメントの一部です。

・怪獣8号2期きたあああああああああああああああああああああああああああああああああ

・鳴海くるぞ

・隊長なのにw

・こんな誠実な若者はいない

・閉めたｗｗｗｗ

▼『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』WEB最速配信

(C)謙虚なサークル・講談社／「第七王子」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：毎週水曜日夜24時30分より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AoeatSXD5UU7SP

※放送3日後の毎週土曜日夜24時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

※初回放送時に視聴者から寄せられたコメントの一部です。

・アレ？ヤバい天使？

・作画が良すぎる

・姉がくるのかロイドの

・入信します！！

・だいぶ仕上がってる感あるな

▼『「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』無料放送

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：毎週火曜日夜11時30分より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AoeatS3AytCetP

※毎週火曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

※初回放送時に視聴者から寄せられたコメントの一部です。

・バニー最高

・まりんやっぱかわいい

・優しい世界でよかった

・もう付き合っちゃえよ！

・さすが覇権だ

▼『まったく最近の探偵ときたら』地上波先行・単独最速配信

(C)2024 五十嵐正邦/KADOKAWA/まったく最近の製作委員会ときたら

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：毎週火曜日夜24時より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AoeawU25qJfzRD

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

※初回放送時に視聴者から寄せられたコメントの一部です。

・杉田さんが楽しそうでなにより

・最後の顔でコーラ吹いた

・視聴決定ｗｗｗｗｗｗｗ

・すごいのがトップバッターで出て来たな

・だめだ、何にも頭に入ってこない（褒めてるｗ

▼『追放者食堂へようこそ！』無料放送

(C)君川優樹・オーバーラップ／「追放者食堂へようこそ！」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：毎週日曜日夜10時30分より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8rZ7HksrhgtdZ9

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

※初回放送時に視聴者から寄せられたコメントの一部です。

・飯作画めっちゃいいやん

・今期のダークホースかな

・アトリエちゃんかわいいい！！！！

・みんなお腹空かせてんだな

・テンポよし視聴継続決定

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ