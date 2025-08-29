ADWAYS DEEE、Findy Team+ Award 2025 を受賞。エンジニア組織の開発生産性が優れた企業として選出

株式会社アドウェイズ

株式会社アドウェイズ(https://www.adways.net/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：山田 翔、以下アドウェイズ）の子会社である株式会社ADWAYS DEEE(https://adways-deee.net/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：田村 鷹正、以下ADWAYS DEEE）は、エンジニアのプラットフォームを提供するファインディ株式会社(https://findy.co.jp/)が運営する「Findy Team+」利用企業を対象に、「開発生産性スコア（※1）」が特に優れた企業、及び多様な観点で開発生産性が優れた企業を表彰する「Findy Team+ Award 2025」 にて「Best Practice Award」および「User Community Award」に選ばれたことをお知らせいたします。

※1： 対象期間に、 Findy Team+で計測されている「デプロイ頻度」等の開発アウトプット、並びに「変更のリードタイム」等の開発リードタイムに寄与するスタッツの数値を基にスコア化した指標（特許取得済み）

「Findy Team+ Award 2025」 について

「Findy Team+」は、経営と開発現場をつなぐ戦略支援SaaSです。GitHub、GitLab、Bitbucket、Backlog、Jira、Notionなどを解析し「Four Keys」や「サイクルタイム」を含む開発のアクティビティ・効率・クオリティなどを可視化することで、開発生産性・開発者体験向上をサポートしています。

「Findy Team+ Award 2025」は、「Findy Team+」利用企業を対象にエンジニア組織の生産性指標を算出し、約500の企業の中から、開発生産性やその取り組みの優れたエンジニア組織を讃える取り組みです。

今年度は、開発生産性の高いエンジニア組織を企業単位で讃える「Organization Award」、「FindyTeam+」を活用しながら、先進的な開発生産性の改善を実践した組織を讃える「Best Practice Award」の2つの表彰部門を設け、多角的な観点でエンジニア組織の開発生産性スコアが優れた企業を表彰。また、2024年4月に「Findy Team+」のユーザーによって創設されたコミュニティ（https://d-plus.connpass.com/）において活躍した個人も、「User Community Award」として表彰されました。

Findy Team+ Award 2025 表彰ページ：https://award.findy-team.io/2025

Findy Team+ 公式サイト：https://findy-team.io/

Findy Team+ Lab：https://blog.findy-team.io/

そしてこの度、ADWAYS DEEEが「Best Practice Award」を、技術改善ディビジョン リードアプリケーションエンジニアの松谷 勇希が「User Community Award」を受賞いたしました。

受賞理由

「Best Practice Award」

FindyTeam+を活用しながら、先進的な開発生産性改善の取り組みを実行したことが高く評価されました。

ADWAYS DEEEのエンジニア組織では、Findy Team+とAIを活用し、チームサーベイの結果分析におけるワークフローを構築。この取り組みにより、組織課題の分析から解決策の立案までをわずかなステップで完結できるようになったことに加え、これまで見過ごされていた課題の発見にも繋がりました。さらに、サーベイ分析にかかる工数を従来より約80%削減するとともに、担当者のスキルや知識に依存しない、客観的で質の高い分析の標準化が組織全体で実現しました。

「User Community Award」

Findy Team+のユーザーが運営する開発生産性コミュニティ「D-Plus」の東京での活動において、登壇回数・イベント参加回数ともに最多であることから、その積極的な参加姿勢がコミュニティの発展に貢献したとして、評価されました。

今後もADWAYS DEEEは、テクノロジーを駆使し、ステークホルダーの持続成長をサポートするプロダクトを提供してまいります。

また、アドウェイズグループでは、今後も市場のニーズにいち早く対応し、全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、当社に関わるすべての方々の可能性をひろげる「人儲け」の実現に向け、尽力してまいります。

「Findy Team+ Award 2025」主催者情報

会社名 ： ファインディ株式会社 / Findy Inc.

所在地 ： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階

代表者 ： 代表取締役 山田 裕一朗

コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/

IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト ： https://findy-code.io/db-lp03

株式会社ADWAYS DEEEについて https://adways-deee.net/

2023年にアドウェイズの子会社として設立。新しい広告表現や広告価値の追求、広告効果最大化などテクノロジーを駆使し、国内最大級のアフィリエイトサービス「JANet」「Smart-C」、リワード広告ソリューション「AppDriver」などのステークホルダーの持続成長をサポートするプロダクトの提供を行っている。

株式会社アドウェイズについて https://www.adways.net/

2001年設立。2006年に東証マザーズ、2020年に東証一部に上場。2022年に東証プライム市場に移行。パーパスに、“全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、すべての人の可能性をひろげる「人儲け」を実現する。”を掲げ、アプリ・Webの包括的なマーケティングを支援する広告事業、テクノロジーを駆使し新しい広告表現や広告効果最大化を実現するアドプラットフォーム事業、ライフスタイル事業、DX事業など、領域をまたいだ事業を展開。日本を始め、アジアを中心とした海外への事業展開も行っている。