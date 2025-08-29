¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë -- Ê¡²¬¸©¼çºÅ¡ÖWOMEN¡ÇS BUSINESS CAMP 2025¡×³«¹Ö¡ª
¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¦¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¼´¤Ë¿Íºà³«È¯¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥º¥éー¥Ë¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ãæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¸«¿¿ÃÒ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ê¡²¬¸©¡Ö½÷À³èÌö¤Î¤¿¤á¤Î´ë¶È¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ»ö¶È¡Ë¡×¤ò¼õÂ÷¤·¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î´ë¶ÈÅù¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¼Ò°÷Åù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖWOMEN¡ÇS BUSINESS CAMP 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢±ä¤ÙÌó350Ì¾¤Î½¤Î»À¸¤òÇÚ½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤¬ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¾º¿Ê¤ä¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¼çºÅ¡ÖWOMEN¡ÇS BUSINESS CAMP 2025¡×¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
¢£ 2025Ç¯ÅÙ¥Æー¥Þ¡§¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¡×
ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï ¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¡×
½÷À¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¿Í»öÉôÌç¤â¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÊÑ³×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃ¿§
1.³¬ÁØÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¼ÂÁ©Åª¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¡¡²ÝÄ¹¡¦·¸Ä¹¡¦¼ã¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ³¬ÁØ¤Î²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤´Äó¶¡¡£¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Þ¤Ç¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¼ÂÁ©ÎÏ¤òÍÜÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
2.·Ð±ÄÁØ¡¦¿Í»ö¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁÈ¿¥ÊÑ³×
¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢³¬ÁØÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·Ð±ÄÁØ¡¦¿Í»öÂÐ¾Ý¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ¬¿Ü¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¸Ä¿Í¤Î²ÝÂê¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¼Â¸úÀ¤¢¤ëÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
3.¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°
¡¡½é²ó¸òÎ®²ñ¤È½¤Î»¼°¤òÂÐÌÌ·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¼õ¹ÖÀ¸Æ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¡£³¬ÁØÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¼õ¹Ö¤Ç¤¡¢¼ÂÌ³¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
4.½¤Î»À¸¤Î¼ÂÀÓ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½¤Î»¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¯¥é¥¹¼õ¹Ö¸å¤Ë·¸Ä¹¤Ø¾º¿Ê¤·¥Áー¥à¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤ä¡¢·¸Ä¹¥¯¥é¥¹½¤Î»¸å¤Ë²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´¤Ã¤¿Îã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¸úÀ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Êç½¸³µÍ×
ÂÐ ¾Ý ¼Ô¡§Ê¡²¬¸©Æâ´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½÷À¼Ò°÷¡Ê²ÝÄ¹¡¦·¸Ä¹¡¦¼ã¼ê¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤è¤Ó¿äÁ¦´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô
Äê¡¡¡¡°÷¡§²ÝÄ¹ÁêÅöÂÐ¾Ý¥×¥í¥°¥é¥à20Ì¾¡¢·¸Ä¹ÁêÅöÂÐ¾Ý¥×¥í¥°¥é¥à30Ì¾¡¢¼ã¼êÂÐ¾Ý¥×¥í¥°¥é¥à30Ì¾
·Á¡¡¡¡¼°¡§½é²ó¹ÖµÁ¡¦½¤Î»¼°¤Ï½¸¹ç³«ºÅ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ÖµÁ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¿½¹þÄùÀÚ¡§ 10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨ÀèÃå½ç
¿½¹þÊýË¡¡§WEB¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://psys.info/wp/?p=5725
°ÆÆâ¥Á¥é¥·¤Ï°Ê²¼¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹
https://prtimes.jp/a/?f=d126088-19-df7af60e2812f02d649a61d65ad42ddc.pdf
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè
Ê¡²¬¸©WBC¥»¥ß¥Êー±¿±Ä»öÌ³¶É
MAIL¡§seminar@psys.info
TEL¡§092-791-5442¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥º¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2005Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤È³Ø½¬¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Íºà³«È¯¡¢³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¡¢Ä´ºº¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°»Ù±ç¡¢´ØÍ¿¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à¥Ûー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥³«È¯¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©810-0051 Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂç¹ê¸ø±à2-35-9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹â¸« ¿¿ÃÒ»Ò
Àß¡¡Î©¡§2005Ç¯7·î20Æü¡ÊÁÏ¶È2001Ç¯¡Ë
URL¡§https://psys.info/