プロゴルファー　青木 香奈子選手とのスポンサー契約締結について

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫、以下「当社」）は、プロゴルファー 青木 香奈子選手とスポンサー契約を締結しましたのでお知らせします（開始日：2025年9月1日）。

当社は、中期経営計画において策定した、新ビジョン「お客さまの『生きがい』ある人生をお守りする」の実現に向けて、「金融のプロフェッショナルによるオーダーメイドの生命保険」というコンセプトのもと、一貫してお客さまの想いを聴き、寄り添い続けてまいりました。

このたびプロゴルファーという自分らしく生きがいある人生に挑戦している青木選手を支えたいという想いからスポンサー契約を締結しました。

本契約により、青木選手は今後の大会において、「ソニー生命」ロゴをキャディーバッグに掲載しツアーに出場します。

（左）青木 香奈子選手 （右）当社取締役 執行役員専務 浅沼 裕治

１．選手プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3638/table/375_1_92a0c5d1876b41cc8e46c225bb32a8ef.jpg?v=202508300156 ]

２．青木選手からのコメント

ソニー生命様から温かいご支援をいただけることを心より感謝申し上げます。

私はプロテストに何度も挑戦してきた経験から、諦めず前進する大切さを学びました。

その経験を胸に、ソニー生命様が掲げる『生きがいを、愛そう。』という素晴らしいコーポレートスローガンと共にさらなる高みを目指し、皆さまに応援していただけるような選手となれるよう、一層努力してまいります。

青木選手は高校卒業後、宮崎県でキャディ業務を行いながらプロテスト合格を目指していましたが2023年11月に退社。不退転の意思で関東に拠点を移し、2024年、6度目のプロテストでは初めて最終ラウンドに進出、見事合格を果たしました。

ソニー生命は自分らしく日々挑戦し続け、「感動」を届ける青木選手を支えてまいります。

応援のほど、よろしくお願いいたします。

JLPGA 青木香奈子選手プロフィール：https://www.lpga.or.jp/members/info/1006498

以上