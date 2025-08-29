『ブルーロック BLAZE BATTLE』（ブレバト）が1.5周年！最大300連ガチャ無料など、怒涛のブレバト大感謝祭として超超特大キャンペーン＆新イベントを開催！

株式会社BAEL

株式会社BAEL（本社：東京都新宿区、代表取締役：田村友一）は、TVアニメ『ブルーロック』を原作とする3Dスマホゲーム『ブルーロック BLAZE BATTLE』（以下、ブレバト）は、2025年9月1日に1.5周年を迎えます。これを記念して、8月29日（金）より「1.5周年記念超超特大キャンペーン」を開催します。

怒涛のブレバト大感謝祭！超超特大キャンペーン＆イベント開催中！

（１）凪＆玲王が新登場！「1.5周年フェス選手ガチャ」の開催

1.5周年を記念し、「1.5周年フェス選手ガチャ」を開催します。新選手として【★3[上級天才(ウルトラジーニアス)]凪 誠士郎】と、【★3[超優秀生(スーパーエリート)]御影 玲王】が初登場＆ピックアップされます。

【★3[上級天才(ウルトラジーニアス)]凪 誠士郎】

初期レアリティ：★★★

特技 ：ココロに委ねる

プレイスタイル：パワー

エゴスキル ：ハンモックプリーズ

※画像は★５選手です

【★3[超優秀生(スーパーエリート)]御影 玲王】

初期レアリティ：★★★

特技 ：叩き込む!!!

プレイスタイル：スピード

エゴスキル ：ほざいてろ・・・

※画像は★５選手です

開催期間

2025年8月29日（金）13:00 ～ 2025年9月3日（火）12:59

（２）ステップアップ4回目はなんと無料！「【有償限定】1.5周年フェスステップアップ選手ガチャ」の開催

「【有償限定】1.5周年フェスステップアップ選手ガチャ」を開催します。

回数制限なしで回せる今回のステップアップガチャでは、なんとSTEP4まで進むと無料で10回、ガチャを回すことができます。

【有償限定】1.5周年フェスステップアップ選手ガチャ詳細

STEP1 有償500BLダイヤで5回

STEP2 有償1500BLダイヤで10回 ★3出現確率1.5倍！(3%→4.5%) ★2以上1人確定

STEP3 有償1500BLダイヤで10回 ★3出現確率2倍！(3%→6%)★2以上1人確定

STEP4 無料で10回 ★2以上1人確定

※STEP4終了後、STEP1に戻ります。

開催期間：2025年8月29日（金）13:00 ～2025年9月30日（火）12:59

（２）新選手2人をピックアップした「1.5周年フェスサポートカードガチャ」の開催

1.5周年を記念し「1.5周年フェスサポートカードガチャ」を開催します。

今回は、新登場の【SSR[あー風気持ちぃー]凪 誠士郎】と、【SSR[喰うか？]御影 玲王】がピックアップされます。「1.5周年フェス選手ガチャ」の★3選手と組み合わせると更に強力に！

【SSR[あー風気持ちぃー]凪 誠士郎】

プレイスタイル：パワー

・️玲王・凪◯

・️パワーリンク◯（オフェンス）

【SSR[喰うか？]御影 玲王】

プレイスタイル：スピード

・️玲王・凪◯

・️パワーリンク◯（オフェンス）



開催期間：2025年8月29日（金）13:00 ～2025年9月30日（火）12:59

（３）大人気選手がついに復刻！「1.5周年記念復刻ブレバトフェスステップアップ選手ガチャ」の開催

1.5周年を記念し、「1.5周年記念復刻ブレバトフェスステップアップ選手ガチャ」を開催します。

人気選手である【★3[「凌駕」する才能]潔 世一】と【★3[復讐者(リベンジャー)]糸師 凛】が復刻登場・ピックアップされます。

こちらのステップアップガチャは無償BLダイヤでも回数制限なくご利用いただけます。

さらに、STEP4ではピックアップされた★3選手の出現が確定するという大変お得なガチャとなっています。

1.5周年記念復刻ブレバトフェスステップアップ選手ガチャ詳細

- STEP1 1000BLダイヤで10回 ★2以上1人確定- STEP2 1500BLダイヤで10回 ★3出現確率1.5倍！(3%→4.5%) ★2以上1人確定- STEP3 1500BLダイヤで10回 ★3出現確率2倍！(3%→6%)★2以上1人確定- STEP4 1500BLダイヤで10回 ★3ピックアップが1体以上確定※STEP4終了後、STEP1に戻ります。

開催期間：2025年8月29日(金) 13:00 ～ 2025年9月18日(木) 12:59

（４）『1.5周年記念復刻ブレバトフェスサポートカードガチャ』の開催

1.5周年を記念し、「1.5周年記念復刻ブレバトフェスステップアップサポートカードガチャ」を開催します。

このガチャでは、【SSR[俺のエゴに従う!!]潔 世一】と【SSR[フィールドの最前線]糸師 凛】が復刻登場・ピックアップされます。「1.5周年記念復刻ブレバトフェスステップアップ選手ガチャ」のピックアップ選手と組み合わせて、ぜひご利用ください。

さらに同時開催の「【有償限定】1.5周年記念復刻ブレバトフェスサポートカードガチャ」では、サポートカード交換ポイントが通常の2倍手に入ります。こちらも10連続・6回限定と制限はありますが、ぜひご利用ください。

開催期間：2025年8月29日（金） 13:00 ～ 2025年9月18日（木）12:59

（５）最大で300連ガチャ無料！怒涛の1.5周年ログインボーナス開催決定！

1.5周年を記念し、「1.5周年ログインボーナス」を開催します。

開催期間中にログインすると、最大で合計300連分のガチャチケットをプレゼントいたします。

ログインボーナスは前半と後半に分かれており、専用の選手ガチャとサポートカードガチャが回せるガチャチケットを毎日ゲットできます。

報酬内容（前半合計：150連分）

- 1.5周年記念無料10連選手ガチャチケット × 8枚- 1.5周年記念無料10連サポートカードガチャチケット× 7枚

開催期間（前半）

2025年8月29日（金） 13:00 ～ 2025年10月15日（水）12:59

報酬内容（後半合計：150連分）

- 1.5周年記念無料10連選手ガチャチケット × 7枚- 1.5周年記念無料10連サポートカードガチャチケット× 8枚

開催期間（後半）

2025年9月13日（土）13:00 ～ 2025年10月15日（水）12:59

（６）新選手登場記念ログインボーナスも同時開催！

1.5周年を記念し、「新選手登場記念ログインボーナス」を開催します。

開催期間中にログインすると、「【期間限定】1.5周年サポートガチャチケット」を最大で10枚プレゼントいたします！

開催期間：2025年8月29日（金）13:00 ～ 2025日9月18日（木）12:59

※期間中、最大7日間報酬を獲得できます。

（７）選手を一気に強化しよう！超超お得な1.5周年パックセールを実施！

1.5周年を記念し、「1.5周年記念セール」を開催します。

様々なおまけがついてくるお得なパックや選手のEXボード育成を大きくサポートするEXボード習得パックなど目玉商品が続々登場します。

1.5周年記念セール詳細

- 1.5周年記念 星3引換券付き BLダイヤ 150個- 1.5周年フェス選手ガチャチケットパック(小)- 1.5周年フェス選手ガチャチケットパック(中)- 1.5周年フェス選手ガチャチケットパック(大)- 1.5周年フェス選手ガチャチケットパック(特大)- 1.5周年フェスサポートガチャチケットパック(小)- 1.5周年フェスサポートガチャチケットパック(中)- 1.5周年フェスサポートガチャチケットパック(大)- 1.5周年フェスサポートガチャチケットパック(特大)- 2回限定 BPゼリーパック(中)- 2回限定 BPゼリーパック(大)- 2回限定 BPゼリーパック(特大)- 1回限定 金メダルパック- 1回限定 虹メダルパック- 1.5周年記念 EXボードI～IV習得パック（各種）

開催期間：2025年8月29日（金）13:00 ～ 2025年9月15日（月） 12:59

（８）ブルーロックの選手達が小さくなった！？新イベント「ぶれいずすごろく」の開催

1.5周年を記念して、新しい期間限定イベント「ぶれいずすごろく」を開催します。

専用イベントクエストやパネルミッションをクリアすることで「サイコロ」を手に入れ、すごろくを進めることで豪華アイテムやすごろく用できるキャラクターをゲットできるイベントとなっております。

開催期間：2025年8月29日（金）13:00 ～ 2025年9月18日（木）12:59

（９）ミッションをクリアして豪華アイテムをゲットしよう！1.5周年記念パネルミッションの開催！

期間限定ミッションに「1.5周年記念パネルミッション」が登場します。

期間中にミッションを達成することで、最大サッカーボール×1500や1.5周年フェスのガチャチケットを獲得できます。

開催期間：2025年8月29日（金）13:00 ～ 2025年9月30日（火）12:59

（１０）限定スタンプやサポートカードも登場！1.5周年記念バトルパスはさらに報酬が1.5倍と豪華に！

9月から始まるバトルパスは1.5周年を記念して報酬が1.5倍に増量します！

また新イベント「ぶれいずすごろく」開催を記念した限定スタンプも要チェック！

更にプレミアムバトルパスでは、バトルパス限定サポートカード【SSR[新しい夢を見る勇気]帝襟 アンリ】や虹メダルの欠片が手に入ります。

開催期間：2025年9月1日（月）5:00 ～ 2025年10月1日（水）4:59

（１１）第2回オフライン大会開催決定！出場枠を賭けた1.5周年記念ブレイズアリーナの開催！

9月から始まるブレイズアリーナは、1.5周年を記念してシーズン報酬のBLダイヤ増量や虹メダルの欠片が追加されるなど報酬がパワーアップしております。

さらに上位50名の「EGOIST報酬」には、第二回となるオフライン大会への招待チケットが用意されています。

開催期間：2025年9月1日（月）13:00 ～ 2025年9月30日（火）23:59

（１２）【上級者向け】選手育成パックの販売！

1.5周年を迎えた記念に【上級者向け】選手育成パックの販売内容を見直し、各パックの育成アイテム数を増量しました。

EXボードV習得応援パックではプレイスタイルウェア(Ｖ)や各シューズが大幅な増量のほか、SPエゴスキルパックやSPレアスキルパックなど各パックの育成アイテムも増量されています。

開催期間：2025年8月31日（木）13:00 ～ 2025年9月30日（火）12:59

（１３）選手強化を一気に進めよう！期間限定で育成キャンペーン全開放！

1.5周年を記念して、育成キャンペーンを全開放いたします。

キャンペーン期間中は、「成長クエスト獲得報酬アップキャンペーン」と「メインクエスト獲得報酬アップキャンペーン」、「特訓所要時間短縮キャンペーン」が全開放され、選手の育成を効率よく進めることができます。

この機会に、お気に入りの選手たちをたくさん育ててみてください！

開催キャンペーン

▼「成長クエスト獲得報酬アップキャンペーン」

キャンペーン期間中は、「成長クエスト」の「スキルクエスト」および「EXP/BLマネークエスト」の獲得報酬が、1.5周年記念で3倍になります。

▼「メインクエスト獲得報酬アップキャンペーン」

キャンペーン期間中は、「メインクエスト」で獲得できるクリア報酬が1.5倍になります。

▼「特訓所要時間短縮キャンペーン」

キャンペーン期間中は、「特訓」の所要時間が30%短縮されます。

開催期間

2025年8月29日（金）5:00 ～ 2025年10月1日（水）4:59

（１４）声優：浦和希さん（潔世一 役）直筆サイン色紙プレゼント

ハッシュタグ「＃ブレバトアニバ」をつけてXに投稿していただいた方の中から、抽選で1名様に、ゲスト・浦和希さん（潔 世一役）の直筆サイン色紙をプレゼントいたします。

開催期間

2025年8月27日（水）18:30 ～ 2025年9日3日（水）23:59

詳細はX公式アカウントをご確認ください。

今回のリリースでは、キャンペーン第1弾として上記内容をご紹介しました。

1.5周年記念期間中には、今後もお得なキャンペーンを順次発表予定です。

ぜひ引き続き、今後のアップデートにもご期待ください。

v3.0.0 での大幅アップデート

1.5周年キャンペーンに加え、8月29日（金）配信予定のVer.3.0.0では、下記の大幅アップデートを実施いたします。 3Dサッカーゲームとしての魅力に加え、育成やコレクション要素もぜひお楽しみください！

（１）選手の限界値を突破！新育成システム「本能解放」の実装

「本能解放」は、選手を新たに最大5段階まで強化できる新システムです。

すでに所持している選手を再度入手すると、その選手専用のアイテム「本能の結晶」を獲得でき、このアイテムを使用することで強化を行うことが可能となります。また、本能解放をする毎に、専用サポートカード「BLAZE」が入手できます。

アップデート開始時点では、以下の4選手が「本能解放」の対象となります。

- ★3 [上級天才（ウルトラジーニアス）] 凪 誠士郎- ★3 [超優等生（スーパーエリート）] 御影 玲王- ★3 [「凌駕」する才能] 潔 世一- ★3 [復讐者（リベンジャー）] 糸師 凛

対象選手は今後も順次追加を予定しております。

また、これまでに対象選手を複数回獲得されているお客様には、過去のガチャ結果を遡って「本能の結晶」を付与いたします。

実装開始日：2025年8月29日（金）メンテナンス終了後～

（２）自分だけのプロフィール画面を作ろう♪「EGO PROFILE」の実装

「EGO PROFILE」とは、保有しているサポートカードやスタンプ、イベントで獲得した称号などを好きなように並べ、ゲームのプロフィール画面を自由にカスタマイズすることができる新機能です。

時間と労力をかけて集めていただいたアイテムや称号を自己表現として使用できる、ブレバトの新たな遊び方として開発しております。

「EGO PROFILE」に使用できるアイテム数は今後のアップデートで順次追加予定です。

実装開始日：2025年8月29日（金）メンテナンス終了後～

「EGO PROFILE」作成例：

（３）世界に一つだけのアクリルスタンドが抽選で当たる！「EGO PROFILE スクショキャンペーン」の実施

「EGO PROFILE」の実装を記念して、「EGO PROFILE スクショキャンペーン」を開催します。

「EGO PROFILE」機能を使用して自由にデコレーションしたプロフィール画面をスクリーンショット撮影してXに投稿すると、抽選で１名様に、ご自身の「EGO PROFILE」デザインの世界で一つだけのアクリルスタンドを作成してお送りします。

参加方法

ご自身で飾り付けた「EGO PROFILE」のスクショを撮影し、「#ブレバトエゴプロフ」と一緒にXに投稿



景品

ご自身のエゴプロフデザインのオリジナルアクリルスタンド（1名様）

BLダイヤ 1,500個（10名様）



詳しくは『ブルーロック BLAZE BATTLE』公式Xをご覧ください。

https://twitter.com/BLUELOCK_BLAZE

開催期間：2025年8月29日（金）16:00～2025年9月13日（土）23:59

（４）選手の誕生日に限定登場！サポートカードガチャを開催

Ver.3.0.0より、選手の誕生日にあわせて期間限定サポートカードを実装いたします。

記念すべき一人目は、2025年9月9日（火）に誕生日を迎える、糸師 凛（CV：内山昂輝）です。

今後の選手の誕生日カードも、ぜひご期待ください！

（５）生放送記念 交換コードキャンペーン開催

8/27の生放送で発表された「交換コード」を入力すると、【復刻ブレバトフェスサポートカードガチャチケット×10枚】を受け取ることができるキャンペーンを開催中です。

「交換コード」はブレバト公式サイトの「交換コード」ページで使用することができます。

※詳しくは公式Xの投稿やゲーム内お知らせをご確認ください。

生放送内で発表されたコードはこちら【BLAZE0827】※全て半角

コード入力期限：～2025年9月3日（水）23:59



注意事項

・予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

・詳細はゲーム内のお知らせやブルーロック『BLAZE BATTLE』公式Xをご覧ください。



ゲームの最新情報はこちらからブルーロック BLAZE BATTLE

提供プラットフォーム：AppStore/GooglePlay/DMM GAMES

ジャンル：3Dサッカーバトル

開発：BAEL

原作：金城宗幸、ノ村優介

アニメ：TVアニメ『ブルーロック』

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

(C)BAEL

ブルーロック BLAZE BATTLE ストアページ

・iOS：https://apps.apple.com/us/app/id6461309633

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bael.bluelock.blazebattle

・DMM GAMES：https://bluelock-blaze.jp/dmg/

・公式ページ：https://bluelock-blaze.jp/

・公式X：https://twitter.com/BLUELOCK_BLAZE

・公式YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=7cgo653OQig

ブルーロック BLAZE BATTLEとは

本作はTVアニメ『ブルーロック』を題材とした3Dゲームになります。

キャラクターのエゴいシーンをゲーム内で再現!

メイン機能のランクマッチモードをはじめ、アニメのストーリーを追体験できるストーリーモードや、トレーニングモード等、様々な機能が実装されています。

ゲーム公式サイト及び各公式SNSアカウントではゲーム紹介動画や登場キャラクターなど、

ゲーム内容を更に詳しく公開中です。今後の情報公開にもご期待ください！

・『ブルーロック』アニメ公式サイト：https://bluelock-pr.com/

・『ブルーロック』公式X：https://twitter.com/BLUELOCK_PR