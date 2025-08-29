【Peony】ハートパケが話題のPeonyが期間限定POPUP STORE『Hotel de Peony』を新宿LUMINE ESTで開催！
株式会社Ivy（アイビー）（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：イ・ジヘが展開するコスメブランド「Peony（ピオニー）」が、期間限定POPUP STOREを9月3日～9月15日に新宿LUMINE-EST B1Fにて開催いたします。
■「Hotel de Peony」をテーマに新作グリッターシャドウや限定ノベルティが多数登場
限定ショッパー、限定ノベルティも多数ご用意
クラシックホテルを基調とした内装
■新作グリッター「MUSE OF ECLAT EYESHADOW」が全色ご用意
「 女神のように宝石をまとう 」新作うるつや濡れ質感グリッターシャドウ10colors
猫ちゃんシュシュつき初回限定「Her Eyes, Hotel Story BOX」も登場
■新作「Haute Etoile」シリーズのツイードハートバッグ・リボンバレッタがPOPUPにて初登場
Peonyで毎シーズン大好評につき即完売となるハートバッグに、新しくクラシカルなツイードラインが登場。
今回は同素材のローズモチーフのリボンバレッタも数量限定登場いたします。
シーズン限定アイテムのためなくなり次第販売終了となります。
Haute Etoile Tweed Heart Bag \7,600（税込\8,360）
Haute Etoile Ribbon Barrette \3,200（税込\3,520）
■なくなり次第終了の先着順POPUP限定ノベルティ
ハイライトパケモチーフの「Key to Heart Charm」も再登場
大人気ハイライトのハートパッケージをモチーフにした数量限定ノベルティチャーム。\12,000以上のお買い上げで対象
■大人気ハイライター・チーク・リップも全色ご用意
ミューズオブエクラアイシャドウ 全10色 販売価格：\2,900 （税込\3,190）
メルティングクリームリップバーム 全4色 販売価格：\4,200（税込\4,620）
■「LOVE OF A CAT BAG SET」限定デザインの猫ちゃん柄サテンバッグに
お好きなハイライトorチーク＋リップがSETになって登場
お好きなハイライターもしくはチーク1点、リップ1点が選べるギフトセット
猫ちゃんとPYロゴ入りの限定デザイン
■商品ご購入で先着にてご参加いただけるLUCKY DRAWも開催！
■1度使うと離れられない、肌に溶け込む「HEROINE MOOD EYE PALETTE」
気分が高まるチョコレートのような刻印デザイン ヒロインムードアイパレット \4,900（税込\5,390）
01 Blooming My Moment(ピンク) 02 My Afternoon(ベージュ) 03 In My Mind(モーヴピンク)
Peonyについて
2024年4月に日本でローンチしたライフスタイルブランドで、韓国のユーザーからも反響を受け同年9月より発売開始。
I'm the heroine of my story 「私の物語のヒロインは私自身」を掲げ、Peonyを通して多くのお客様に自分自身を愛するきっかけづくりをお届けします。
Peony公式メディア
公式サイト：https://peonyofficial.jp
Instagram：https://www.instagram.com/peony_jp.official/
X（旧Twitter）：https://x.com/peony_jp_info/
会社概要
社名：株式会社Ivy（株式会社アイビー）
代表者：代表取締役CEO イ・ジヘ
問い合わせ先：admin@ivycorp.org